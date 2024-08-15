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反獨促統｜消息：中央統戰部部長石泰峰周日訪港　下周二發表主旨演講

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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中共政治局委員兼統戰部部長石泰峰。

消息指，中央統戰部部長石泰峰將於周日（18日）抵港，並在下周二（20日）出席「全球華僑華人促進中國和平統一大會」並講話。

1956年出生的石泰峰是中共二十屆中央政治局委員、中央書記處書記，亦是全國政協排名第一的副主席。據悉石泰峰此行獲各方高度重視。

月初撰文指港澳台和僑務工作重點是爭取人心

三中全會《決定》中提及要完善大統戰工作格局，包括「完善港澳台和僑務工作機制」。《人民日報》本月5日曾刊出石泰峰的署名文章，當中提到，「港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。」他表示，要加強和改進僑務工作，完善涉僑法律法規政策，加強海外愛國力量建設。

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」自2000年開始在全球各地舉辦，2010年亦曾在香港舉辦，時任中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長賈慶林發賀信。時任全國政協副主席、中央統戰部部長杜青林亦訪港三日，與時任特首會面，及會見「愛國」人士，並作為大會主禮嘉賓發表演講。

據了解，今次大會亦有類似安排，政治局常委、全國政協主席王滬寧將發賀信。

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