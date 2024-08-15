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西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚

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撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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堅尼地城發生嚴重交通意外，1死2傷3歲女童不治。

【西環堅尼地城/電車意外】堅尼地城發生嚴重交通意外，今日（15日）早上10時44分，一輛電車於堅尼地城游泳池對開，意外撞倒一名男子及兩名分別為3歲及6歲女童，3歲女童昏迷送院，其後證實不治；男子身體多處受傷，被送往瑪麗醫院搶救；6歲女童傷勢較輕，頭部受傷，而同行傭人也受驚送院。據悉，3人為祖孫關係。

堅尼地城電車意外 1死兩傷

今日（15日）早上10時44分，一輛電車沿堅尼地城海旁行駛，至堅尼地城游泳池對開時，撞倒一名男子及兩名女童，3人被捲入車底。消防及救護車員接報後趕至現場，最先救出66歲男子，該名男子身體多處受傷；兩名分別為3歲及6歲女童隨後獲救，6歲女童傷勢較輕，頭部受傷清醒；3歲女童頭部受傷昏迷，送院經搶救後證實不治；同行傭人則受驚送院。事後，電車司機被帶上警車協助調查。

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據現場消息指，3人為爺孫關係，外公偕2名孫女，與同行女傭，於堅尼地城游泳池對開過馬路時被行駛的電車撞倒及捲入車底。據悉，當時行人燈為紅燈。警方正調查事故原因。

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