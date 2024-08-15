美食展2024｜安記海味$1遊戲送800罐鮑魚　奪冠市民冀與親友分享「最緊要開心」

▲ 安記海味$1遊戲送800罐鮑魚。（陳靜儀攝）

美食展今日（15日）起一連五日在灣仔會展開鑼，市道不景兼北上消費熱潮夾擊，多間參展商推出$1優惠吸客，其中安記海味$1鮑魚遊戲，頭獎3人可瓜分500罐即食鮑魚，價值$2.25萬。成功奪冠的盧先生指，不枉早三日排隊入場，會與親戚朋友分享獎品，「最緊要一齊開心。」

安記今年新設熟食區「大排檔」，主打30元鮑魚串燒和鮑魚撈麵，希望吸引客人光顧。不過公司指今年市道一般，對銷情持審慎態度，目標追平去年的生意額，料有5至10%增長已很不錯，「賺錢已經係其次，希望客人買得開心。」

活動只限開幕日首頭9位的客人參加 ，3人為一組的參賽者在指定區域，限時30秒內，向10呎高的鏢靶投擲鮑魚模型，最高分的組別即可獲得500罐即食糖心鮑魚，落敗的參賽者每位都可獲得50罐即食鮑魚，合共送出800罐鮑魚。

最終贏得大獎的盧先生表示，與朋友一起參加活動，並每人獲得160多罐即食鮑魚，不枉自己早三日已經霸位取籌，會與親戚朋友分享獎品，「Happy 嘅嘢要共同Share，大家開心，唔好分你同我，香港人要一齊開心。」

被問到此後會否「日日食鮑魚」，盧先生就指

「凡事都要適可而止」。他預計今日在場內花費約1,000元。

安記董事總經理潘權輝表示，今年目前為止的市道一般，為配合政府呼籲商界求變，「與運動員一樣迎難而上」，今年推出新產品，並新設熟食區「大排檔」，將鮑魚串燒、鮑魚撈麵等定價30元，價位較高的佛跳牆也僅售50元。

不過今年政府沒有派消費劵，他對銷情不太樂觀，僅希望吸引入場人士消費，目標今年生意額與去年平手，「有5至10%增長已經唔錯，賺錢已經喺其次，最緊要客人買得開心、食得開心，做多啲生意。」

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記者：陳麗娜