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人才在港｜逾八成半人才家庭選擇租樓　尚海龍︰現時本地人都不買樓

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 23 分鐘前

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香港高才通人才服務協會和香港教育工作者聯會於7月進行問卷調查，了解人才家庭經濟、就業及子女教育等情況。（陳靜儀攝）

香港高才通人才服務協會和香港教育工作者聯會於7月進行問卷調查，了解人才家庭經濟、就業及子女教育等情況。調查顯示，高達86.4%人才家庭選擇租樓，僅8.7%家庭選擇置業，而住房亦成為家庭最大開支，選委界立法會議員尚海龍認為，人才到新地方生活，先租樓屬正常，但相信之後買樓的比例會提高，「現在香港銀行利息高，本地人都唔買啦。」

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今次調查對象為透過不同人才計劃來港的人才，一共收到597份回覆，通過高才通計劃來港佔71.5%（427人）、優秀人才入境計劃佔17.8%（106人）。

收入方面，人才家庭平均每月收入低於5萬元的佔約3成；介乎5萬至10萬元的比例最高，佔三成半；月入10萬至20萬，及20萬元以上的各佔17.4%和14.7%。

人才多從事金融、創科  2成未就業

就業方面，約五分一人才表示暫時沒有工作，已就業者，多從事金融、創科、金融科技、商貿和專業服務，其中金融業佔22%；計劃創業的僅7.2%。尚海龍促進政府考慮如何協助人才與所屬行業的企業對接，同時要多支援創業者。

受訪人才家庭中，超過9成表示住房為家庭每月最大的支出項目、接近7成表示子女教育為家庭每月第2大的支出項目。

在攜帶子女的來港人才中，有61.7%的子女在香港就讀且年齡在18歲以下。學校類型覆蓋本地受政府資助、直接資助或私立中小學。

專才嘆香港求醫貴  公院輪候時間長

出席記者會內地專才魏先生強調，十分欣賞香港的教育制度，因為每間學校都擁有自己的特色，另一專才任太太本來在韓國居住，自己子女不懂中文及英文，但她亦十分慶幸子女能在香港找到合適的學校。

不過，任太太指出，在韓國看醫生只需大約20元人民幣，但在香港則要$500，形容負擔較大，她補充指，曾在公立醫院排隊看醫生，但輪候7小時，加上醫生及護士態度欠佳，因為希望港府在基層醫療上作改善。

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