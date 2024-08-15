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Dear Jane啟動成軍20周年企劃　下月澳門開騷與粉絲同訂下「九月之約」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Dear Jane

Dear Jane在明年踏入成軍20周年，繼推出新歌《多謝你自己》提醒未來要繼續保持熱血外，宣布將於9月28及29日在倫敦人綜藝館舉行《Dear Jane Live at The Londoner》。演唱會上，Dear Jane將首次聯弦樂團、敲擊樂等樂器演出。

成軍邁向20周年，Dear Jane的4位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）和黎俊華（Nice）本身竟完全沒有概念，是年初一個訪問被記者突然問到20周年慶祝活動，他們互望後才突然醒覺，並啟動Dear Jane20周年慶祝企劃籌備。

其中不能少項目自然包括出碟、開演唱會，Howie及Tim齊道：「唔驚唔覺就廿年，證明大家一齊好開心！廿週年會出一隻破格冇精選歌、全部新歌嘅大碟外，嚟緊下月28及29日嘅澳門演唱會應該算係kick off 20週年序章，我哋都好期待！」

盼達至音樂共融

一連兩場《Dear Jane Live at The Londoner》配合場地設計，四子已鎖定演唱會將首次以樂隊crossover弦樂、敲擊演出，達至音樂共融。

Tim 說：「睇完場地後，好喜歡倫敦人綜藝館嘅氣氛，特別係舞台嘅延伸，可以令演唱加設不同原素、擺放不同樂器，所以今次兩場澳門演唱會，我哋會加強樂隊聯乘不同樂器，包括弦樂、敲等等。我哋好多歌編曲上其實都有弦樂，今次係一個幾好伸延樂隊與弦樂嘅機會，出嚟應該會好特別，算係一次為澳門期間限定的演唱會。」

Jackal補充今次樂隊與不同樂器聯乘，變相會更突顯了live部分，所以歌單上會有部分的歌專為與歌迷大合唱而設，以做到台上台下共融共樂，現場氣氛一定很震撼。

開騷另有深層意義

另外，今次澳門演唱會將作為20周年團慶序章外，Dear Jane透露還有一個深層意義，事關他們每次到澳門做騷，當地歌迷的熱情氣氛都令他們非常難忘，其中去年9月在澳門舉辦演唱會後，主辦看到台下fans的熱情便有個超正建議。

Tim說：「主辦話五月天有『五月之約』，不如Dear Jane同fans都嚟個『九月之約』，咁橋一年後下個月就係九月，我哋又真係返到澳門開騷，如果每年九月，Dear Jane同fans大家互相見吓面，『九月之約』係一定要做嘅事。」

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INFO

《Dear Jane Live at The Londoner》

主辦單位：棋人娛樂

協辦單位：光尚娛樂、寶輝娛樂、小金鹿娛樂

日期及時間：2024年9月28日 晚上8時/2024年9月29日 晚上7時

地點：倫敦人綜藝館

票價：HKD/MOP $1388，$1088，$788，$588

優先訂票日期及時間：2024年8月16日 早上10時起

優先票務網站：BOOKYAY https://www.bookyay.com

公開售票日期：2024年8月20日

 

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