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香港小姐2024丨候選佳麗程姜月交代尾龍骨康復情況　直認因被封「翻版蔡潔」添壓力

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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2024香港小姐佳麗程姜月

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/程姜月/翻版蔡潔】年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，，15強佳麗分別為陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。

15位佳麗今日（15日）穿泳裝會見傳媒，被封「翻版蔡潔」的13號程姜月就接受TOPick訪問，分享近日備戰情況！

香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片　著高貴晚裝晒美好身段

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香港小姐2024｜程姜月歷尾龍骨受傷

程姜月承認首次以泳裝見傳媒感緊張，她說：「其實我今日唔係特別舒服，個人有少少暈，所以企得唔係好穩。」早前，她的尾龍骨受傷，並透露：「好返好多啦呢兩日，練才藝時整親，有睇跌打，情況唔係嚴重。今日暈車浪又低血糖，所以有少少暈。」

她坦言在訓練期間每天只得4、5小時睡覺，她在訓練期間需穿高跟鞋一直行路，這令平日不穿高跟鞋的她感辛苦。

最新影片推介：袁偉豪專訪

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暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

香港小姐2024｜程姜月戒口積極備戰

程姜月指平日也主要靠飲食來減肥，她分享道：「吃太油膩、太鹹的話，會長粒粒，皮膚會變差，所以都會控制自己。（要戒口？）要戒口啊，非常需要。我都唔係好鐘意食零食。」

對於被指與蔡潔「撞樣」，程姜月承認是會有壓力：「大家會關注你嘅一舉一動，如果你有啲咩做得可能未如人哋嘅期望，就會覺得唔好。」

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