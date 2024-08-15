香港小姐2024丨候選佳麗程姜月交代尾龍骨康復情況　直認因被封「翻版蔡潔」添壓力

▲ 2024香港小姐佳麗程姜月

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/程姜月/翻版蔡潔】年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，，15強佳麗分別為陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。

15位佳麗今日（15日）穿泳裝會見傳媒，被封「翻版蔡潔」的13號程姜月就接受TOPick訪問，分享近日備戰情況！

香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片 著高貴晚裝晒美好身段

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港小姐2024｜程姜月歷尾龍骨受傷

程姜月承認首次以泳裝見傳媒感緊張，她說：「其實我今日唔係特別舒服，個人有少少暈，所以企得唔係好穩。」早前，她的尾龍骨受傷，並透露：「好返好多啦呢兩日，練才藝時整親，有睇跌打，情況唔係嚴重。今日暈車浪又低血糖，所以有少少暈。」

她坦言在訓練期間每天只得4、5小時睡覺，她在訓練期間需穿高跟鞋一直行路，這令平日不穿高跟鞋的她感辛苦。

最新影片推介：袁偉豪專訪

香港小姐2024｜程姜月戒口積極備戰

程姜月指平日也主要靠飲食來減肥，她分享道：「吃太油膩、太鹹的話，會長粒粒，皮膚會變差，所以都會控制自己。（要戒口？）要戒口啊，非常需要。我都唔係好鐘意食零食。」

對於被指與蔡潔「撞樣」，程姜月承認是會有壓力：「大家會關注你嘅一舉一動，如果你有啲咩做得可能未如人哋嘅期望，就會覺得唔好。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5