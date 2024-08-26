KO失眠｜中六女生不堪DSE壓力失眠1年患焦慮　醫生拆解6大反覆失眠原因 【附防失眠9招】

【失眠／DSE／焦慮症／失眠原因／失眠症狀】過往有研究指，香港約10%至36%青少年有失眠問題，與成年人無異。精神科專科醫生潘雲平接受TOPick訪問，表示青少年失眠問題絕對不容忽視，曾有年輕求助個案，因失眠嚴重，形成惡性循環，壓力爆煲之餘，身體亦出現一連串不適症狀。

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失眠個案分享

潘雲平指，過去曾有一位中六女學生因為失眠近1年而向她求助。她指自升上中五後，因為排山倒海的功課，補習及課外活動，令她每每要到深夜12時左右才能上床休息。更甚的是，即使已關燈準備睡覺，女生腦海中依然想著作業，導致入睡時間愈來愈遲。晚睡但早起的作息，令女生課堂上時常打瞌睡，後來更形成惡性循環，不但失眠愈來愈嚴重，身體亦經常出現頭痛，胃痛，心悸等不適症狀，最終證實患上焦慮症。女生後來需透過服藥及改變作息習慣，如定時定候上床及起床，睡前把手機放進抽屜，減少學校的職務及補習，並做適量運動，其情況才有所改善。

失眠的治療分為兩大類

潘雲平表示，失眠治療一般分別有藥物及失眠認知行為治療。前者能夠快速治療失眠及改善情緒，但長期服用有機會產生依賴；後者主要針對引致持續失眠的行為、如改善與睡眠相關的不良習慣和錯誤觀念，可長期使用，但需患者高度配合及堅持。兩種治療各有長短，因此醫生普遍會彈性運用兩者，雙管齊下。

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失眠病情反覆6大原因

潘雲平指，急性失眠治癒預後理想，患者的失眠會在突發事件解決後逐漸改善。相反，長期失眠治療期相對較長，而且通常時好時壞。

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常見失眠藥物的副作用



潘雲平表示，常見失眠藥物包括鎮靜劑及Z類藥物。副作用包括嗜睡，頭暈，反應減慢（操縱機器、駕駛能力受影響），集中力及記憶力下降，長期服用會對藥物產生依賴。

而新一代的安眠藥的戒斷徵象及依賴性則相對輕微，為病人提供多一個藥物選擇。因此病人必須遵循醫生的指示服藥，切勿自行服用或調配份量。另外根據病人情況，醫生可能會選用抗抑鬱藥，抗焦慮藥或有睡意的抗敏藥去治療失眠徵狀。

預防失眠生活9大貼士





















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