超市大搜查丨高脂高鈉恐增三高心臟病風險　營養師推薦55款低鈉低卡餃子雲吞

【餃子／雲吞／卡路里／脂肪／蛋白質／碳水化合物／鈉質／肥胖／高脂/高鈉/高卡/低脂/低卡/低鈉/超市大搜查/消委會】不少人喜歡食餃子雲吞，不過有部分市售餃子雲吞暗藏高脂、高鈉、高卡陷阱，為此TOPick整合出4個營養師團隊及註冊營養師的推薦清單，幫大家揀選一共55款健康餃子雲吞款式。

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12款較低脂低鈉餃子雲吞

greenutss營養師團隊在其Instagram專頁指出，不少餃子雲吞都暗藏高脂高鈉陷阱，尤其是鈉含量會較高，故提醒大家不要經常進食，並多喝水以幫助身體排出多餘鈉質。greenutss營養師團隊就挑選出12款較低脂低鈉的餃子雲吞：

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greenutss營養師團隊提醒大家，揀選餃子雲吞時可以先留意營養標籤，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克的款式，同時配搭足夠分量的蛋白質和蔬菜，以保持身體健康。

10大低脂餃子排行榜

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

根據食安中心資料，每100克固體食物中不多於3克脂肪先可稱為「低脂」，而市面上不少餃子每100克都遠遠超出低脂標準，部分甚至脂肪含量高至10幾克，食一包等同攝取8、9茶匙油。對此，健營物理治療及營養中心資深營養師黃麗寶（April）曾分享了10大低脂餃子排行榜，同時提供建議分量，一次不會攝取多過2份油脂：

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她提醒，雖然排行榜上都是較低脂的餃子，但都要注意食用分量。因為餃子皮屬五穀類，如果一餐內進食整包餃子再加一個麵餅，五穀分量有機會超標；此外，餃子的蛋白質及蔬菜份量不多，所以最好在煮餃子時加入蔬菜，補充纖維攝取，亦有助增加飽足感。進食餃子後，記得要在其他正餐攝取蛋白質，例如雞蛋、瘦肉、海鮮等，以免蛋白質攝取不足，導致新陳代謝減慢，反而致肥。

17款低脂急凍水餃雲吞

本港營養顧問中心「Eacy Nutrition」的營養師亦曾共享17款低脂急凍水餃雲吞，名單如下：

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營養師提醒大家，想健康食水餃雲吞可以多注意以下3點：

成年女士每次進食4至5隻再加半碗麵即可，而男性就可以食6至8隻再加1碗麵。

每次煮水餃時也可以加多碗蔬菜，有助補充纖維量及增加飽肚感。

配1杯無糖豆漿或1隻雞蛋，更可增加蛋白質攝取量。

16款低卡餃子

「Aranth安曼營養」註冊營養師陳曼婷Ariel曾分享16款低卡餃子：

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營養師表示，不少市民認為餃子餡料含有蔬菜，所以不用另行配搭青菜食用，但是實際上餃子餡料的蔬菜份量遠遠不及1份正常蔬菜，故此建議大家進食餃子時要至少配搭1至2份蔬菜進食。

營養師以正常成人1天攝取1,600卡路里熱量計算，建議可以以早、午、晚三餐攝入熱量比例400：600：600為準，而作為正餐進食，建議可以進食15隻約為15克的餃子，如果是素餡或鮮蝦餡，更可以吃到約18隻。

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