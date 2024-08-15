潮物速報｜限量唐老鴨水晶麻雀套裝　朗豪坊獨家送金屬起莊船舵

朗豪坊化身為迪士尼限定打卡樂園，有得影又有得買。位於12樓的NIKO-NIKO亦唔例外，推出多款必入手嘅可愛周邊！

其中最吸睛的，莫過於限量版唐老鴨水晶麻雀，每粒麻雀都係唐老鴨圖案，設計精緻之餘又夠墜手，極具份量,唐老鴨迷絕對不容錯過。

今次的唐老鴨水晶麻雀套裝造工精細，全副144隻都以唐老鴨最Signature的藍白色為主題。而且每粒麻雀都有不同表情的唐老鴨圖案與符號，表情搞怪又抵死。

▲ 全副144隻水晶麻雀以唐老鴨代表顏色藍色及白色兩層組成，每隻麻雀牌子巧妙地揉合唐老鴨圖案及符號。

更吸引的，是麻雀背面晶瑩剔透，望落好似識發光一樣，超靚！8隻花牌除咗有唐老鴨不同表情，亦有其標籤性Pat pat，就連東、南、西、北等番子的設計都有唐老鴨的帽子流蘇作點綴，低調得來亦不失經典。

唐老鴨水晶麻雀套裝只售$1,988，隨麻雀附送以牛仔布製的麻雀盒手提收納袋， 型格又復古。現凡購買朗豪坊獨家限定版，更有超高質「金屬起莊船舵」送，細節位滿滿。各位鴨迷如有興趣，記得把握時間入手！

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除了唐老鴨水晶麻雀，其實NIKO-NIKO期間限定店亦有不少值得打卡的位置和可愛精品，其中包括迪士尼幻彩 DIY 首飾串珠套裝（$288），Frozen、唐老鴨、米奇、公主款都有，可以打造獨一無二、閃令令的Y2K珠珠鏈，大人小朋友都啱戴，少女心滿滿！

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NIKO-NIKO期間限定店@朗豪坊 DISNEY POP-UP SUMMER 夏日超級限定店



地點：旺角朗豪坊12樓

日期：即日起至9月1日

時間：11am至9pm（星期日至四）、11am至10pm（星期五及六）

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