IGCSE放榜｜IGCSE放榜耀中誕「10A*」狀元 狀元分享備考心得靠學結他減壓

▲ IGCSE放榜，耀中誕「10A*」狀元 。

國際普通中學教育文憑（下稱IGCSE）考試成績於8月13日正式公佈，香港耀中國際學校（耀中）有5位學生勇奪「10A」（全部均以考取A*或A級計算），當中1位同學更獲「10A*」。



耀中學生在2024年度IGCSE考試中的表現，包括5位學生勇奪「10A」，其中1位學生考獲「10A*」，12名學生獲得「9A」，另有13名學生獲得「8A」。



考獲10A*的狀元鄭銘鏘表示， 當自己知道自己在IGCSE獲取十科A*時，非常感恩，並且為此成就感到自豪。自己要感謝家人、老師和朋友，因着他們的支持才能達到這成就。

鄭銘鏘分享準備考試時，透過做歷屆試卷以重點識別自己的弱項並加強練習，努力亦得到了回報。 同時，自己也注意保持定時作息，以避免過度勞累；並盡量減少外界的干擾。

他更加感激耀中的老師們給予了極大的支持，不但提供了作業的定期反饋，並提供了豐富的複習資源。他們的指導在自己的準備考試過程中實在是非常寶貴的。在初中階段，學校透過不同的實驗和項目式學習，培養了他對科學的興趣和熱枕，因此他選擇了物理、化學和生物三門科學課程，以及附加數學作為 IGCSE的科目；

老師亦鼓勵我參加不同的數學和科學比賽。學校的體驗課和全面的選科資訊、前輩學長的建議，特別是我的哥哥和姐姐的寶貴建議， 他們兩個均於耀中畢業，都讓我作出了明智的選擇。在課室以外，我喜歡各種不同的運動，尤其是羽毛球和高爾夫球。最近，我開始學習結他，結他是一種非常有魅力和使人愉悅的樂器，讓我可以放鬆身心，舒緩壓力。

耀中IGCSE主任Linda Lagunzad說：「學校在學生備試時 除了提供額外開設的課堂和輔導服務，我們加強了持續的學生支援，鼓勵學生和家長及老師一起檢討。在2024/25學年開始，我們將為學生在IGCSE 的選修科目中加入海洋科學和企業科的選擇，因為我們發現學生對於這兩個科目的興趣漸趨濃厚。我們很高興能為學生提供更廣泛的多元化學習體驗，拓闊他們的視野並加深他們對不同領域的知識。我們亦會充分利用學校強大網絡和豐富資源，使學生能夠充分投入這些豐富的學習機會。」



香港耀中中學部華籍校長施燕紅女士對學生的傑出成績和表現感到驕傲：「我對學生的表現感到鼓舞，我們的學生展現出無與倫比的意志力、適應力及堅毅不屈的精神，這些特質均有助他們未來學習和成長的旅途。我們深信耀中獨特的學習共同體有助於學生充分發揮他們的潛力， 我們也將繼續支持他們的學習旅程。」

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