泰國親子遊｜Hello Kitty x Starbucks聯名系列超可愛　傳9月初泰國開賣網民稱非買不可

▲ 一眾Hello Kitty粉絲會飛到泰國購買嗎？

【聯乘系列/Hello Kitty/Starbucks】踏入2024年，卡通人物Hello Kitty亦邁入50週年的里程碑，由於Hello Kitty深受大小朋友的喜愛，趁著她50歲，世界各地已經有不少品牌跟她聯名推出了限定的Hello Kitty聯乘系列，包括時裝品牌、美妝品牌，甚至是商場活動，來到下半年，竟突然傳出一個Kitty迷暴動的消息，就是跟星巴克 Starbucks 的合作！

▲ Hello Kitty深受大小朋友的喜愛！

據消息指出，泰國星巴克Starbucks即將在今年9月初推出 Hello Kitty 的聯名周邊商品，一系列保溫瓶、馬克杯的示意圖都曝光了，可以見到Hello Kitty 穿上了Starbucks 店員的綠色制服，手裡拿的不是蘋果而是咖啡，而馬克杯更是直接變成了 Kitty 的可愛大頭，童趣得令人心動。

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除了各式各樣的杯子外，還有圍裙、玩偶、手提袋、掛繩等等聯乘商品，大批網民表示非買不可。由於泰國是親子遊的熱門國家之一，很多家長都表示9月開學後未必能一家人遠赴泰國購買，笑稱就算是一個人，也要飛到泰國，因為相信很快就會售罄，不過亦有網民勸冷靜，可以召喚當地朋友或即將到泰國的朋友幫忙。

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據悉 Hello Kitty x Starbucks 聯名系列將於 9 月 10 日在泰國開賣，預計會有 10 樣商品，不過目前還未知會否有更多地區上架，有興趣的Kitty迷就得留意台灣、香港會否有相關的販售消息！

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