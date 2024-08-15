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香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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2024年香港小姐15強佳麗首度齊泳裝亮相。　

【香港小姐2024/香港小姐/港姐泳裝】《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，15位佳麗在今日（8月15日）首度全員穿泳裝見傳媒。活動將軍澳某酒店舉行，原本大會安排在泳池進行活動，可是天公不造美因為大雨關係，改到酒店內的Ballroom內舉行。

今屆港姐15強佳麗分別為：陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。

大會在今日公布佳麗的體重及三圍數字，當中8號盧凱怡上圍最驕人有35吋半，至於7號秦冀雯及11號梁嘉莹下圍最勁，「豪華臀」達36吋。

香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片　著高貴晚裝晒美好身段

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