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新手爸媽｜結婚4年辰亦儒曾之喬公布有喜　感激能成為爸媽：體驗學習新角色

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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曾之喬與辰奕儒開心分享懷孕喜訊，夫妻二人手持超聲波照：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」(曾以喬IG)

曾之喬與辰奕儒愛情長跑多年，終在2020年共偕連理，兩口子雖經常分隔二地工作，兩人卻甜蜜依舊，閒時網上放閃。近日她在社交平台曬出一張出國穿著比堅尼泳裝的性感照，上圍豐滿，小腹微凸，引發不少網民猜測「是不是有喜了？」週四（15日）終開心分享懷孕喜訊，並夫妻二人齊齊手持超聲波照：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」

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曾之喬辰奕儒公布懷孕喜訊

曾之喬週四（15日）在社交平台Facebook發布一張與丈夫辰亦儒開心拿著寶寶超聲波合照的相片，並開心表示「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」，並直言「平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了，也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的」。最後她挑了一張可愛的超音波小腳照。

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辰亦儒也在IG留言：「我們很感動，謝謝大家的祝福，我們會很珍惜去體驗學習新的角色，期待家裡新的一員的到來。」

曾之喬辰亦儒2000年結婚

曾之喬今年35歲，早於14歲時就以女團「Sweety」成員身份出道，活躍演藝圈逾廿載，演出過《紫禁之巔》、《後菜鳥的燦爛時代》、《稍息立正我愛你》等多部電視劇，2020年與相戀多年的辰奕儒結婚，自去年客串《地獄里長》後，就沒有再參與劇集演出，只是偶爾在交社群組與粉絲交流、分享生活點滴。

丈夫辰亦儒近年則將工作重心放在內地，其直播帶貨能力強勁，特別是他真誠的情感表達手法，曾試過創下一個月帶貨1.03億元人民幣的佳績。

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此前曾之喬在IG發相，照片中她頭戴編織帽，身穿黃色比堅尼，突顯豐滿上圍，四肢纖細，惟小腹疑似微微隆起。她在留言中表示，相片是之前到希臘拍，早想與粉絲分享，但拖了好幾天才發。她問粉絲「8月的大家好嗎？」

貼文發布後，引發不少粉絲熱議，紛紛湧入留言大讚狀態很好，更有不少人猜測：「恭喜、恭喜是不是懷孕了？那個肚子」、「好像哪裡不一樣了，但還是漂亮」、「懷孕嗎？」、「像是了」、「可能還沒到3個月不能說」、「是不是有寶寶了？」、「恭喜」、「喬喬是不是！我怕猜錯！」如今好消息公開後，不少網民紛紛送上祝福。

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