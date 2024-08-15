美食展2024｜壽桃優惠加碼3成迎戰北上潮　有市民較去年「鬆手」料花2,000元

▲ 壽桃優惠加碼3成迎戰北上潮。（陳麗娜攝）

為吸引市民留港消費，美食展參展商出盡八寶，推出不同至抵優惠，日清食品以出前一丁、合味道福袋迎戰，最平100元有交易，內有7包公仔麵、3款零食加環保袋；壽桃則以一元金沙蝦子麵、多款50元麵類套裝作招徠。有水果直銷商以市價75折賣日本梨，一盒5個僅售150元。

壽桃指今年贈品總額「加碼」近3成，希望薄利多銷。有市民指今年預算會較去年花多500元，至2,000元，主攻零食及急凍食品。

壽桃集團銷售及市務部經理劉佩玲表示，展覽開幕首日是平日，人流也不俗，「啲客人多到近乎行唔到」，覺得今年客人較去年「鬆手」，預計今年生意有一至兩成的增長。不過因為去年大批港人北上，今年市道也疲弱，為了吸引更多客人留港消費，今年商品的優惠更抵，譬如今年50元一套6包的「茶記粉面系列套裝」，贈送的禮品總值「加碼」，由去年的18元加至今年的23元，希望「半買多過半送」，薄利多銷。

日清食品（香港）有限公司市務部副總經理鍾嘉怡表示，今年繼續推出會場限定的兩款新福袋，包括出前一丁及合味道杯麵套裝，指銷情理想「差唔多個個嚟都買」，而且開幕日是平日人流也相當多，預計今年生意較去年更好。

專門直銷韓國及日本水果的商戶指，今年繼續賣較市價平的商品希望推廣兩地的水果，例如以75折出售日本大分縣梨，一盒5個售150元，冀吸回頭客。受北上消費熱潮影響，公司預計今年生意與去年持平。

▼ 點擊圖片放大 +2

市民吳太、黃太每年美食展都會結伴前來，主攻零食及急凍食品，「諗住買嚟緊一個禮拜嘅餸」，覺得今年產品價格較往年划算，日本貝果只需要25元4個，棉花糖零食只需要30元3包，均較坊間平，因此今年每人消費較鬆手，預算2000元內，較去年多500元。

羅太特意帶媽媽、子女前來美食展，預算消費1000元以內，希望物色市面沒有的商品，如合味道杯麵套裝，9個杯麵加一包薯片只售120元。港人北上消費成風，她表示到山姆超市購物一次買的數量太多，貨物款式亦不合心意，而且位置偏遠，故無意到當地掃貨。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：陳麗娜