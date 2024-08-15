法證先鋒VI丨林盛斌感激監製邀任「搞笑擔當」　孟希璘連環NG獲黃宗澤暖心鼓勵

TVB劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》近日播映中，今輯有不少新加盟角色，當中包括每次亮相均將「爆Bud」掛在嘴邊的法證部高級化驗師陶總（林盛斌飾），陶總與余星柏（黃宗澤飾）一滑稽一嚴肅的化學作用，令不少網民捧腹叫好。

對於角色斬獲不少好評，Bob受訪時坦言多謝佳導：「首先，好多謝鍾澍佳先生搵我拍呢個劇，我曾經都有問過佢，搵我做一個咁專業嘅高級化驗師角色，得唔得㗎？跟住佢都有話畀我知，因為套劇好大部份嘅時間都係死人冧樓，劇情好沉重，想用我呢個比較調皮同有少少搞笑嘅角色，出嚟緩和吓啲氣氛。」

對於有網民笑言阿Bob演高級法證人員驟眼看撞樣麵包超人，阿Bob對此笑言：「麵包超人就由細到大啲人都咁講㗎啦，之後又有人話似一拳超人，又或者好多日本動漫角色，咁我梗係覺得冇乜所謂啦，最緊要大家覺得開心。」

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法證先鋒VI丨孟希璘大讚蔣祖曼

另一個新角色就是孟希璘飾演的娜娜（蔣祖曼飾）經理人可樂，她笑言角色性格貼近真實性格之餘，又感恩終能突破自身短髮限制，告別警察及硬朗角色。

談到與劇中「阿姐」蔣祖曼（Joman）合作，孟希璘大讚對方超級Nice：「佢人品太好喇，係大愛嗰種人！無論台前幕後一聽到我同蔣祖曼合作，第一句一定係『恭喜你』。佢係一個無論開工有幾攰、自己有幾辛苦，佢都係超關心人。」

她透露Joman為演活名模角色，刻意減肥，但即使自己在吃健康餐，Joman仍會關心希璘的伙食：「佢知我鍾意食肉，會問夠唔夠肉食，要唔要幫我嗌外賣，佢係會不停咁諗人哋。」

法證先鋒VI丨Bosco萬歲請食「好西」

希璘又謂很開心能與「兒時男神」黃宗澤（Bosco）合作，大讚Bosco對台前幕後人員都照顧周到之餘，又經常萬歲請食「好西」。

她透露第一天開工便與Bosco演對手戲，雖然對白不多但因稍為蹺口多番NG，但Bosco不但完全沒有怪她、更安慰她，孟希璘說：「Bosco每一次畀足所有反應，亦冇怪我。休息準備下一場時，佢仲同我傾偈，話少少狀態唔好唔緊要，總之放鬆就OK。」

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