港鐵免費｜搭十送一印花換領期限到　周五前要拎免費車程

▲ 港鐵7月推出搭十送一優惠。

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港鐵早前「搭十程賞多程」優惠已經結束，不過獲贈免費車程的乘客要留意，周五（16日）是免費車程的最後換領期，須於MTR Mobile換領車程後，才可保留到明年1月2日前使用。

「搭十程賞多程」活動推廣期由今年7月1日至7月28日，免費車程換領期則由7月1日至8月16日，乘客於推廣期內，每乘搭一程車，可獲得印花一個。

印花會於搭車後3日内，加入至印花卡。於推廣期內儲齊10個印花後，MTR Mobile登記用戶須於8月16日或之前，按「立即換領」才可獲得1程免費本地單程車程。而在周五「免費車程換領期」後，任何未換領印花卡將作廢。

至於已換領的免費車程，使用期限則去到明年1月2日。每位「登記用戶」於推廣期內最多可領取4程免費本地單程車程。

乘客可於指定港鐵站內、非付費區的數碼服務站，領取已換領優惠。乘客如使用免費車程往返羅湖站或落馬洲站，將被視為違反此推廣活動的條款及細則，須繳全數車資，及該免費車程將被註銷。

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