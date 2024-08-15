潮流情報｜全新精美版唐老鴨水晶麻雀正式登場　迪士尼夢幻DIY串珠套裝打造Y2K風格

▲ NIKO - NIKO推出全新精美版唐老鴨水晶麻雀及多款夢幻DIY首飾串珠套裝！

迪士尼授權的本地潮流創意品牌NIKO-NIKO推出全新精美版唐老鴨水晶麻雀及多款夢幻DIY首飾串珠套裝，即日起正式登陸位於旺角朗豪坊12樓的期間限定店。唐老鴨水晶麻雀由內到外揉合唐老鴨圖案及符號，是與家人好友耍樂的最佳組合，朗豪坊獨家限定版更附送「金屬起莊船舵」，極具收藏價值，唐老鴨迷必入手！

同步推出以不同迪士尼角色為主題的夢幻DIY首飾串珠套裝適合各種配飾風格，讓你搖身一變成為潮流配飾設計達人，冰雪奇緣、迪士尼公主、唐老鴨與大鼻鋼牙、米奇迷萬勿錯過。

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全副 144 隻水晶麻雀以唐老鴨代表顏色藍色及白色兩層組成，每隻麻雀牌子巧妙地揉合唐老鴨圖案及符號。唐老鴨鬼馬化身成「一索」，八隻「花牌」亦換上唐老鴨不同表情的大頭圖案及其標誌性屁股等，而「東南西北中發白」的設計則綴有唐老鴨帽子上的經典流蘇裝飾，細緻度滿分。配搭以牛仔布製的麻雀盒手提收納袋，充滿型格的復古味道。朗豪坊獨家限定版附送「金屬起莊船舵」，陪伴你與家人好友開心耍樂，鬥多幾番！

Y2K風潮盛行，色彩繽紛的串珠手機鍊、頸鍊、手鍊，及波鞋配飾等成為人手必備的潮流單品。迪士尼推出多款DIY幻彩串珠套裝，讓你創造獨一無二的專屬時尚飾物，為夏日造型增添細節。冰雪奇緣、迪士尼公主、唐老鴨與大鼻鋼牙，以及米奇與好友為主題的四款迪士尼家族DIY串珠套裝，手提盒飾有各款角色代表顏色的幻彩珠鍊及古巴手鍊的手柄，盒面印有家傳戶曉的經典角色及場景。

打開盒子便有多款精美閃珠，串珠材料包已包含針和線，即使初學者亦能輕鬆製作絕美Y2K飾物，手提盒更可作收藏首飾之用。

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多款DIY串珠套裝

迪士尼亦推出幻彩DIY首飾串珠套裝，提供超過20款迪士尼經典角色造型幻彩DIY首飾珠，有如獨角獸般夢幻配色的寶石閃珠激發少女心，更有米奇造型或PIXAR白雲造型的幻彩飾物掛盒可供選擇，隨包裝附送串珠設計盤，讓你親手編織你的飾物時更得心應手，為平日穿搭加入更多亮點。

同場加映100款迪士尼經典角色收藏卡（場景篇），將精緻高質感透明收藏卡重疊即可拼出驚喜場景，集齊所有你喜愛的迪士尼動畫主角吧！

獨家銷售點：NIKO-NIKO期間限定店@朗豪坊DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店

地點：旺角朗豪坊12樓

日期：即日起至9月1日

時間：上午11時至晚上9時（星期日至四）；上午11時至晚上10時（星期五及六）

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