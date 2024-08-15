職場文化｜謊言說10次就會有人信以為真 兩個特徵拆穿說謊慣犯真面目

▲ 《謊言》劇照

「我個人行得正、企得正，一生光明磊落，從來不講大話！」若然有人偶爾說一次，那不成問題。但假若有人將這句話像口號般不停掛嘴邊，不自覺地說完又說的話，那就難免令人起疑了，這句話正正就是謊話吧！

要騙人，首先要騙自己。這類說謊者相信，謊言說十次、一百次就會有人信以為真。而謊話說慣了，就連自己也會相信，所以幾乎所有說謊者都是聲大大、理直氣壯模樣的。

謊言說得多會演變成為慣性行為，不知不覺成魔變為「Pathological Liar」，中文譯名為「慢性說謊者」、「病態撒謊者」、「說謊成癮病」又或是「謊言癖」。

甚麼名稱也好，這類患者慣性說謊其實都有共同目的，那就是為了謀取私利，為了達成目的，他們會不惜傷害旁人，所以人際關係普遍都很差。慣性說謊者較容易犯上欺騙感情、學業作弊，又或工作態度不誠實等負面行為。

說謊慣犯有兩個特徵是顯而易見的，一是他們的實際能力根本不及他們所自吹自擂的，二是他們說謊目的，其實是為了增加他人對自己的好感，從而避免他人對自己的歧視。

「我嘅志願係發達，搵幾百億、幾千億元，將來做個慈善家，幫好多有需要嘅人。」驟耳聽來，多麼冠冕堂皇，但若說這話的人是根本身無分文，靠嫁有錢阿伯改善自身生活的話，這句話的可信性就極低了。

其實她是以「慈善家」來編造形象，騙取別人的好感而已。若是真心想幫人，量力而為就行，何須吹得超大？

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