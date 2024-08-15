香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士

▲ 2024香港小姐佳麗「城大李嘉欣」倪樂琳。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/倪樂琳/城大李嘉欣】年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，，15強佳麗分別為陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉莹、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。

15位佳麗今日（8月15日）穿泳裝會見傳媒，其中2號「城大李嘉欣」倪樂琳就接受TOPick訪問，當中有分享拍攝外景的難忘事！

香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片 著高貴晚裝晒美好身段

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香港小姐2024｜倪樂琳想有馬甲線

問到備戰情況，倪樂琳指自己一直有保持進步，認為自己可以更加Fit，並指需捉緊時間睡覺！倪樂琳直認以泳裝見傳媒感緊張，她稱：「係參選以嚟第一次feel到有壓力，（以前有冇著過三點式？）上年有著過一次、都係有著褲，未試過真係著住泳衣面對住咁多人。」

她直指自己一直以來的夢想是擁有「馬甲線」，希望可在決賽時真的練得成，現時也有做一些workout。

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香港小姐2024｜倪樂琳獲前輩傳授貼士

倪樂琳早前有份到菲律賓碧瑤拍攝外景，她興奮地表示獲益良多，感恩獲前輩黎芷珊及師姐彭慧中（Phoebe）分別分享做藝人、選港姐的貼士。

她說：「一開始拍攝時未入狀態，彭慧中姐姐、黎芷珊姐姐不斷地提點我哋，如：反應太過火、鏡頭感。彭慧中姐姐教我們出外景一定要有一個小包包，裝住要整頭髮、補妝嘅工具，係一個好有用嘅小貼士。」

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