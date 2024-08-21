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懷孕飲食｜孕婦飲咖啡影響胎兒發育？　醫生拆解迷思：不可超過呢個份量

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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台灣婦產科醫生拆解孕婦飲咖啡的迷思。

【懷孕飲食／懷孕禁忌／孕期迷思／咖啡／孕婦／新手爸媽】坊間經常流傳不少懷孕禁忌，不過很多都是民間習俗衍生，並無科學根據。咖啡一直以來都是常見的懷孕迷思，指咖啡會影響生育能力，然而很多媽媽在懷孕前，每天都要喝一杯「回魂啡」。到底孕婦不能喝咖是否有根有據呢？台灣婦產科醫生蘇怡寧拆解迷思。

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女人自強｜全職媽媽重投職場2大貼士　Son姐贈金句：捱得已經好有用

台灣婦產科醫生蘇怡寧在Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，拆解懷孕喝咖啡會對胎兒健康造成威脅的迷思。一名網民向蘇醫生查問，有指懷孕期間，胎盤會傳遞養分給寶寶，在寶寶未發展完全的身體中，肝臟尚無法代謝藥物、咖啡因等物質，導致有害物質存留在寶寶的體中。

蘇醫生引用現今研究資料，指孕婦每天攝取咖啡因總量在300毫克以下，並不會增加懷孕的風險金或是影響胎兒神經發展。一杯咖啡平均大約是毫克到100毫克的咖啡因。

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換言之，孕婦偶爾心情好喝一兩杯咖啡，問題不大。不過亦要留意其他咖啡因攝取的來源，每日總和不應超過上限，才能降低咖啡因帶來的風險。

內容獲「蘇怡寧醫師愛碎念」授權轉載。

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