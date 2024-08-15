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優惠情報｜以「樂悠咭」認證升級為Club 100長者會員　大家樂長者優惠人人食盡$80+免費奶茶

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家樂推Club 100長者優惠，激賞一系列限定禮遇！

繼早前 Club 100 3.0 升級為會員帶來超過$600 粉 C 優惠券後，大家樂隆重宣佈加推 Club 100 長者優惠，激賞一系列限定禮遇。由 8 月 16 日起，登記升級為 Club 100 長者會員，即可獲$80「額外賞」優惠券。 

KV_Club100_獎老節

除此之外，Club 100 長者會員凡於 8 月 16 至 27 日期間惠顧任何食品，可享免費奶茶乙杯 (一日兩次)。由 8 月 28 日起，以樂悠咭綁定成為 Club 100 長者會員，每日在大家樂用餐，無論是早餐、午餐、下午茶還是晚餐，都可以至抵價享受到各款指定美食，包括「$1 奶茶」、「$2.8 咖啡」及「$28 樂悠茶餐」等多款專屬優惠。

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持有「樂悠咭」長者登記 Club 100 會員 人人食盡$80 額外賞 及 每日免費奶茶大家樂 Club 100 3.0 優化長者會員功能，為所有長者會員帶來長者限定禮遇。由 8 月 16 日至 9 月 30 日期間，所有長者會員只需在大家樂 Club 100 3.0 APP 上傳「長者咭」/「樂悠咭」的正面及背面照片並成功被批核，即可享有 10 張 $8 晚市優惠券 (總值$80 優惠劵)。

此外，由 8 月 16 日至 8 月 27 日期間，長者會員於任何時段惠顧任何食品，即可享免費奶茶乙杯 (一日兩次)。

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八達通樂悠咭 長者會員專屬！超抵價享用各款指定美食樂悠咭將推出 60 歲或以上香港居民乘車優惠，大家樂都同時推出「樂悠咭專享」會員限定禮遇，由 8 月 28 日至 9 月 30 日，長者會員只需要到大家樂以樂悠咭付款，就可以享用至抵優惠，當中包括「$1 奶茶」、「$2.8 咖啡」、「減$2.8 優惠券」、「$28 樂悠茶餐」及「指定套餐減$8 優惠券」，全日大家樂都為長者會員送上激抵優惠！

「獎老齊齊賞」及「樂悠咭專享」會員限定禮遇詳情如下：

Club100 長者會員 限定禮遇

優惠日期專屬優惠優惠券可使用時段
8 月 16 日至 8 月 27 日即享免費奶茶 (1 日 2 次 )任何時段
8 月 16 日至 9 月 30 日10 張減$8 優惠券 (總值$80)晚市 (下午 5:30 後)

「獎老齊齊賞」會員限定禮遇

優惠日期專屬優惠優惠券可使用時段
8 月 28 日至 9 月 30 日惠顧滿$28， 減$2.8 優惠券任何時段
8 月 28 日至 9 月 3 日$28 樂悠茶餐 (單拼燒 味 湯瀨粉/米粉 配茶/ 啡)茶市 (下午 2:00 – 5:30)
8 月 28 日至 9 月 30 日$2.8 咖啡任何時段
8 月 28 日至 9 月 30 日 $1 奶茶任何時段
8 月 28 日至 9 月 30 日「老火湯小菜/雲吞雞鍋 /冬瓜盅套餐」 *冬瓜盅套餐銷售至 9 月 2 日晚市 (下午 5:30 後)

Club 100:

網址：http://www.cafedecoralfastfood.com/

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大家樂手機應用程式: http://bit.ly/42JB5VY

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