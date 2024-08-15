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幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息 爸媽必知子女幼升小開學4大準備

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

爸媽必知子女幼升小開學4大準備。

子女從幼稚園升上小學，會由較輕鬆過渡至較正規的學習環境，他們需要適應不少的轉變，例如校舍比幼稚園大、上課時間較長、校規較嚴謹，課程以科目為本等。TOPick參考教育局的建議，介紹如何從各方面培養子女，幫助他們及早適應小學生活。

幼小銜接｜克服恐懼

爸爸媽媽可以在暑假與子女傾談小學生活的概況；和子女一起選購開學所需物品，如校服、文具、書包等，讓他們將愉快經歷與小學生活聯繫；如果情況允許，可以邀請就讀小學的同儕與子女分享體驗。

幼小銜接｜調整生活作息

小學的上學時間較幼稚園早，爸爸媽媽應該與子女養成作息定時、常運動的習慣；鼓勵他們學習自理，如收拾、進餐和執拾書包；及培養他們良好的衞生習慣和遵守日常秩序。

同場加推：小一叩門爸媽必備題目：

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幼小銜接｜建立學習能力
     
激發他們的學習動機和發問精神；培養他們良好的閱讀習慣；及啟發他們認識物件的數量、時間、形狀和顏色，並懂得將物件分類和配對。

幼小銜接｜與學校緊密合作

爸爸媽媽可出席學校於開學前舉行的家長迎新會，了解學校的教育理想和使命，並聽取意見，為子女開學作好準備。

童學園
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