城大五項目獲「產學研1+計劃」資助 促進高質量科研成果產業化

▲ 創新科技署早前為「產學研1+計劃」舉辦簽署儀式，城大有五個科研項目獲撥款資助。圖左起為城大的曹之胤教授、陳福榮教授、楊夢甦教授、任廣禹教授、校長梅彥昌教授、馬建教授、協理副校長（研究）鄭淑嫻教授、副校長（社區聯繫及協作）陳志豪教授，以及協理副校長（創新）謝智剛教授。

為推動本地大學科研成果轉化和商品化，政府去年10月推出「產學研1+計劃」，於早前公布的首輪評審結果中，香港城市大學（城大）共有五個科研項目獲撥款資助，涵蓋生物醫學、材料科學、大數據、能源及環境等領域，反映城大有效促進高質量研究和創新，推動大學的世界級科研成果轉化為實際應用，創造商業及社會價值。

「產學研1+計劃」旨在釋放本港大學科研成果轉化和商品化的潛力，促進「官產學研」合作。創新科技署早前公布評審結果及舉辦簽署儀式，計劃首輪共接獲94份申請，當中24個大學項目獲得資助，金額總值超過10億港元。計劃限於教資會資助的八間本地大學申請，城大今次獲撥款的項目數量，與另一所本地大學同樣排名第二。

涵蓋生物醫學及材料科學領域

城大校長梅彥昌教授祝賀所有獲得撥款的城大團隊，指他們取得的重要成就，印證城大追求創新和卓越，致力透過開創性教學和研究培育人才。城大會繼續全力支持及推動創新科技的發展，以一系列具影響力的項目，矢志為香港社會以至全球作出貢獻 。

▲ 楊夢甦教授（右三）領導的研究團隊致力開發第四代循環腫瘤細胞（CTC）檢測技術平台。

計劃資助的五個科研項目之中，城大楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦教授領導的「基於微流控技術的循環腫瘤細胞檢測平台及其在癌症早期篩查和精準監測中的應用」，致力開發第四代循環腫瘤細胞（CTC，即腫瘤脫落並進入血液的腫瘤細胞）檢測技術平台，以及適合CTC下游分析的配套基因與蛋白檢測試劑盒，以滿足癌症預防、診斷和治療等臨床需求。

▲ 陳福榮教授（左）為電子顯微鏡研究領域的翹楚，他與團隊成員薛又峻教授（右）於去年4月分享了他們在「高時間分辨電子顯微鏡」研究的最新成果及突破。

另一項目為城大材料科學及工程學系講座教授陳福榮教授領導的「脈衝空心錐掃描與透射一體化電子顯微鏡的商業化計劃」，目標是實現顯微鏡電子源與研究樣本產生「零作用」，利用脈衝電子源減少對研究樣本造成的輻射損傷，加上空心錐照明技術的圖像對比度是傳統明場圖像的四倍，以開發出一款緊湊型掃描與透射一體化電子顯微鏡，並建立大規模生產線。

為全球減碳開創嶄新方案

在能源及環境方面，由城大李兆基講座教授（材料科學）任廣禹教授領導的「新一代可印刷式高效光伏的批量化生產」項目，銳意開發新一代可印刷式、穩定、高效及低成本的鈣鈦礦太陽能電池，並可廣泛應用於建築一體化光伏、農業光伏、物聯網元件的電源供給等場景，並計劃在香港搭建年產量20兆瓦的試驗生產線，為能源可持續發展開拓新道路。

▲ 任廣禹教授領導的項目銳意開發新一代可印刷式、穩定、高效及低成本的鈣鈦礦太陽能電池。

至於由城大能源及環境學院曹之胤教授領導的「氣候革命：用於實現綠色社區的新一代輻射製冷全方位解決方案」，則專注於研發被動輻射製冷技術。團隊自2021年起在城大HK Tech 300計劃培育下，成立初創「創冷科技」（i2Cool），並開發用於屋頂及牆壁的被動輻射製冷塗層。此次項目把被動輻射製冷技術延展至陶瓷、路面材料及熱管理紡織品的三項產品研發，以助建築結構、道路以至個人降溫，減少空調使用，為全球減碳作出貢獻。

▲ 曹之胤教授（中）帶領的團隊進一步研發出嶄新的被動輻射製冷瓷磚，成果於去年底刊載於著名學術期刊《科學》。

HK Tech 300持續推動科研轉化落地

另外，城大商學院資訊系統學系馬建教授早於2007年起，帶領團隊研發協同創新網絡平台「科研之友」，連接政府資助機構、大學、科研院所和科技企業，交換論文與專利等公開資訊。團隊成立的初創「創新城」亦獲HK Tech 300天使基金培育支持。建基於現有成果，馬教授獲批撥款研發「集成科研知識圖譜和大語言模型的聯邦學習技術」，利用生成式人工智能技術實現知識共創。

身兼城大高級副校長（創新及企業）的楊夢甦教授表示，城大一直致力促進科研成果轉化為實際應用。他說：「城大透過HK Tech 300至今已培育超過700間初創公司及團隊，並有超過90家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構，期望在『產學研1+計劃』的支持下，進一步加速大學的科研成果商品化，為社會帶來裨益。」



（特約）