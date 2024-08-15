濕疹｜3個重點預防濕疹復發　中醫師：遠離致敏源勿信偏方

▲ 濕疹是最令人困擾的病症之一。（圖片︰istock）

在眾多病例中，濕疹算是最令人困擾的病症之一，不但痕癢難擋，影響外觀，且經常復發，但其實只要日常做好防備，配合醫生治療，病情能控制之餘，亦會有很好療效。

註冊中醫師唐文儀博士表示，中醫認為凡脾肺燥的人，不論是濕從外感，或濕從內生，都可以令體內陰火外達肌膚，形成濕疹。此症燥極似濕，濕極似燥，滋陰可助濕，袪濕又會傷陰，所以既要健脾滲濕，亦要補肺。

濕疹病因複雜，若然治理不當，容易久久不癒，且反覆發作。唐博士說︰「從病人的濕疹皮膚狀況，辨別體內風、濕、熱病邪孰輕孰重，只要辨證準確，用藥得當，可以取得很好療效。我會鼓勵病人自己影低皮膚狀態，見到日漸好轉，自然更有耐性配合治療。」

要預防濕疹復發，病人要從生活和飲食着手，生活上避免接觸可誘發濕疹的致敏源，例如染料、花粉、洗潔精、化學纖維衣服、貼身衫等。飲食上，宜以清淡為主，戒辛辣、海鮮、味精、豆製品、濃茶、咖啡、酒等。唐博士建議病人細心記下曾進食的食物，若有懷疑便停止進食。「曾經有一個女病人，每次一食魚生就會爛手，原來她的致敏源是配魚生的鼓油。」

▲ 上圖為手濕疹治療前，下圖為治療後。(受訪者提供)

日常生活亦避免外界刺激，如大力搔抓、熱水浸洗皮膚、使用化粧品、曬太陽等，病人很多時道聽途偏方，試過有婆婆見濕疹皮膚滲水，聽人講曬太陽好，可以曬乾皮膚，結果不但沒好轉，更愈曬愈乾。也有病人用鹽水止痕，結果因為食鹽滲透壓較高，加重皮膚出水，令人感覺更痕癢。

唐博士表示，另一項病人經常忽略的是情緒問題，當精神緊張或疲勞，也會令病情惡化，「所以睡眠都好重要，患者會因壓力或太痕癢而睡不好，臨床有需要時會使用針灸或加安神藥。」

唐博士提醒，濕疹患者只要跟足醫師指示服藥，有需要時可同時針灸、食藥、外洗和濕敷，可有效改善病情。患者遇有問題，應找註冊中醫師，切密誤信偏方。

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