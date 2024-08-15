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校園直擊︱屯門馬登基金中學設「問答比賽」學會　對抗年輕人「躺平」文化

升學教育

發布時間： 1 小時前

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明愛屯門馬登基金中學在「香港盃」外交知識競賽中獲得銅獎。（作者提供）

學校常識問答比賽，就算你小時候沒有參加過，但至少會在電視機前看過，感受過參賽者分秒必爭搶答的緊張氣氛。近年除了傳統常識問題比賽，還有不少新穎問答比賽出現，包括IT知識、基本法、中國語文常識等。最近認識一間中學，甚至將問答比賽發展成學校文化，並在今年「香港盃」外交知識競賽贏過不少傳統名校，叫人刮目相看。

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這個「香港盃」外交知識競賽今年踏入第十六屆，有260間學校，超過6.7萬名學生參加，打破歷年紀錄，比賽分為搶答和情境演說兩部分，內容環繞中國歷史文化、經濟、基本法和憲法等知識。今年獲銅奬的是明愛屯門馬登基金中學，該校第三年參加這個比賽已經兩度獲奬，成績不亞於其他獲奬的傳統名校或英中，例如拔萃女書院，可見其「外交」實力雄厚。
 
學校成功在比賽中突圍而出，有賴該校一個很特別的問答比賽文化。學校設「問答比賽學會」，由高年級帶領低年級同學，系統地進行訓練和外出參加比賽，過去幾年已經贏得多個比賽，在校際「問答比賽」界嶄露頭角。很多學生都嫌歷史、法律這些要求死記硬背的知識乏味，但當它變成一個比賽，同學知道熟讀內容，就可以一分一分的追上去，為級社、為學校、或者為自己爭光，是一分耕耘一分收穫的絕對公平競技，原來同學們又會願意投放時間和心機去努力鑽研。
 
明愛屯門馬登基金中學的校長朱婉儀，服務學校已經二十八年，由老師開始一步步升為校長。她表示，最怕現今年輕人自願「躺平」文化，所以教師團隊一直努力發掘不同活動，為學生製造成功經驗，

就好似有學生鍾意體育，有些鍾意唱歌跳舞，我們學校就有學生喜歡玩問答比賽，都是希望給他們一個目標，引發他們的內在動力。

學生在「香港盃」外交知識競賽見識過其他名校辯論員的風采，提議學校組隊參加校外的辯論比賽，結果在短短幾個月之內已經「成團」。朱校長話，

中文辯論暫時未有好消息，但有非華語學生已經在英文辯論比賽贏得最佳辯論員殊榮。

學生想試的，老師和校長都願意支持，可見這間學校對學生的關顧有多用心。作為父母，我就覺得既然小朋友開口說想試，大人有什麼藉口可以不支持？就算最後失敗了，也起碼贏得一份敢於挑戰的精神。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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