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國慶75周年｜教育局籲全港中小學9.30辦升旗禮　向學生講解中國創造「兩大奇迹」

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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教育局呼籲全港學校應於國慶前一天舉行升國旗儀式及奏唱國歌。（資料圖片）

今年10月1日將迎來中華人民共和國成立75周年，教育局日前致函提醒全港中小學應籌辦多元化賀國慶活動，以營造「熱烈的喜慶氛圍」。局方今日（15日）再發通函，呼籲全港學校應於國慶前一天舉行升國旗儀式及奏唱國歌，並建議教師趁國慶前後，向學生講解中國成立數十年已創造「兩大奇迹」，令人感動不已，而中央即將再次送贈國寶大熊貓予香港，代表一份厚愛。

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教育局在通函表示，國慶75周年「昭示國家在中國共產黨的領導下，從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興的輝煌成就」，形容意義非凡，全港學校應與社會各界共同營造熱烈的國慶氛圍，除舉辦校本活動外，亦鼓勵學生參加由不同政府部門或非政府組織舉辦的國民教育活動，同賀國慶，厚植愛國情懷。

局方續表示，為加強國慶氛圍及隆重其事，呼籲全港中小學於9月30日（周一）上課前，舉行升國旗儀式及奏唱國歌，學校可同時配合「國旗下的講話」，增強學生的國家觀念，弘揚「愛國主義精神」，落實愛國主義教育，如該天為學校訂定的非上學日，學校應在該星期另定日子舉行升國旗儀式及奏唱國歌。

通函載列「慶祝中華人民共和國成立75周年講解重點」舉隅，供學校參考，在國慶日前後的上課日，於早會、班主任課或講座等時段向學生講解。建議內容提到，「從積貧積弱到繁榮富強，我國僅用數十載，便創造了『經濟快速發展』和『社會長期穩定』兩大奇迹，憶起國家走過的路，實在得來不易，令人感動不已。」

此外，講話提到國家「十四五」規劃及「深中通道」開通等發展，形容國家向世界展現一派欣欣向榮的氣象，並在國際上傲然昂首，充滿自信，「我們作為中國人的民族自豪感油然而生」，而今年中央政府同意再次送贈一對大熊貓予香港，是國家對香港的一份厚愛，又形容大熊貓是多年來陪伴港人成長，是港人的集體回憶，也是「內地與香港深厚感情的結晶」。文末籲同學們應該關心祖國，透過響應特區政府於全港18 區舉辦的國慶活動。

教育局於上周二（6日）向全港中小學發通告，公布新學年的「國民教育活動規劃年曆」，新增「中國農民豐收節」、「元宵節」、「國際兒童節」及「全國生態日」4項「重要日子」，總數由23個增至27個，指全港學校須參閱年曆，在新學年繼續全面規劃適切的校本國民教育學習活動。

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