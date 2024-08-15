早餐陷阱｜常吃3款早餐食物患糖尿病風險可增3成　醫揭每次食2啖便超標

▲ 台灣有中醫引述研究，指出常吃3款早餐食物會增加3成患糖尿病的風險。

【早餐／早餐食物／糖尿病／糖尿病風險／香腸／火腿／煙肉／煙燻食物／超加工食品】三餐定時、每天吃早餐是保持健康的秘訣之一，不過在食物的選擇上需要三思。台灣就有中醫指出，有3款常見的早餐食物其實不宜多吃，否則可導致罹患糖尿病的風險增加3成，而這些食物甚至每次吃2口便已經超標！

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常吃3款食物可增3成糖尿病風險

台灣中醫師高皓宇近日在其個人Facebook專頁發布影片，拆解常見早餐食物對身體造成的危害。他引述一項於2022年刊登在《國際流行病學雜誌》、分析近110萬人的研究，指出如有進食香腸、火腿及煙肉等超加工食品的習慣，會增加患上糖尿病的風險。

根據結果，研究團隊發現如果一周進食1次香腸、火腿或煙肉，又或者進食17.4克（約為2口的份量）的煙燻醃製食物，罹患糖尿病的風險會增加12%；如果一周進食5次這3款食物，或是煙燻醃製食物攝取量達到29.8克，患上糖尿病的風險更是會增加31%之多。

何謂超加工食品？根據本港食安中心資料，「超加工食品」一詞最早來自巴西聖保羅大學研究人員在2009年撰寫的一份學術研究報告，研究團隊推出NOVA分類，根據加工程度來將食品分類。

現時糧農組織的刊物則把食品分為4類，其中第4類便是超加工食品；這類食品通常在工業生產過程中製造，且往往會加入糖、油、脂肪和鹽等作為配料。此外，具有超加工食品特點的配料通常是烹調時不常用的成分或各類別的添加劑，例如增味劑、色素及人造甜味劑。超加工食品的例子包括碳酸飲品、薯片、曲奇、即食麵及冷藏薄餅等。

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十大「超加工食品」日食一份增18%早死風險

註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。十大「超加工食品」如下：

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同場加映：糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

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8種食物可逆轉糖尿病























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