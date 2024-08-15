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飲食不節︱36歲男常飲酒應酬　抽血驚見奶綠色血液揭患4病急洗血救命

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

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36歲男常飲酒應酬，抽血驚見奶綠色血液，揭患4病急洗血救命。

【牛奶血/洗血/飲酒/酗酒/黃疸/肝炎/糖尿病/高血脂/中風/肝癌/解酒食物】飲酒傷身！近日，一名36歲男子在一次飲酒後出現不適，到醫院抽血一看，竟抽出奶綠色的血液。經過化驗，男子被證實患4種疾病，急需洗血救命，血液中一度被過濾出半袋黃色油脂，相當嚇人。

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Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

綜合内地媒體報道，深圳一名36歲男子，近一年來幾乎每日飲酒應酬、暴飲暴食。直至半個月前，他發現自己精力下降、沒有食欲、眼睛發黃；再過一段時間，連皮膚也變黃，還出現嘔吐、呼吸急促的症狀，於是求醫。

抽血驚見奶綠色血液 揭患4病

感染科醫生應診發現，該名男子不同於一般黃疸性肝炎患者：

除了常見的噁心嘔吐、身目黃染、吃不下飯外，還有呼吸急促的表現。

再查看他的尿液化驗結果，發現酮體強陽性。而患者沒有糖尿病史，從醫生臨床經驗分析，懷疑他是糖尿病酮酸中毒，是一種糖尿病危重症，隨時有生命危險。在之後的抽血檢驗中，也證實了醫生的推測：

給他抽血時，他的血液已經變為了綠色牛奶樣，肝功能顯示總膽紅素高達227umol/L，甘油三酯17.8mmol/L，均比正常高了10倍。

患者被診斷為急性黃疸性肝炎、酒精性肝病、糖尿病酮酸中毒和高血脂症，一共4種疾病。奶綠色的血液正是因長期酗酒，造成嚴重的肝損傷；還有無節制的暴飲暴食，導致高血脂症。更可怕的是，患者其實還有糖尿病，但一直沒被發現。醫生擔憂表示：

（患者）牛奶樣的血液太黏稠，隨時可能堵塞血管或流不動，引起心肌梗塞、腦梗塞，還可能出現急性胰臟炎。

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血液中過濾出黃色油脂

最後，醫生決定用雙重濾過血漿置換療法（DFPP）為患者「洗血」。驚人的是，過濾機器運作沒多久，就出現了小半袋的黃色油脂，患者見狀震驚不已，隨即發誓「以後再也不敢大吃大喝糟蹋自己的身體了」。所幸的是，患者經過血液濾過治療，血脂明顯下降；再經過近兩週的治療便康復出院。而在出院前，男子還當著醫生的面寫下保證書，稱以後不會再飲酒。

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高血脂｜男子體重僅123磅感頭暈噁心抽出半管「牛奶血」　揭1飲食習慣致血脂超標40倍

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牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪解構「牛奶血」成因。他指出，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

吸煙飲酒加快慢性肝炎演變成肝癌

據醫管局資料顯示，肝癌是香港第3號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有1800宗，死亡人數約1500多人。而酗酒與脂肪肝等被視為其中兩個促成肝癌的原因，均與日常飲食習慣息息相關，例如很多慢性肝炎的患者，都有吸煙和飲酒的嗜好，這些嗜好會加快慢性肝炎演變成肝癌的速度。

同場加映：10款食物有助解酒防肝癌

要降低患上肝癌的風險，其實可從飲食入手。尤其是愛飲酒人士，一時無法戒酒，也要注意清除酒精代謝物，減輕肝臟負擔。營養師Queenie曾介紹「解酒食物」，幫助代謝和穩定血壓。她指出，人經過暢飲一番後，體內的酒精需要時間進行代謝。當乙醛還未完全被肝細胞處理時，容易出現輕度脫水狀況，使腦內的滲透壓升高；身體亦會因想加速酒精的排出而透過增加排尿的次數，導致體內的鈉和鉀含量下降，從而引起頭痛、胃部不適、口乾、頭暈和出汗等症狀。

另外，營養師曾美慧（Amy）接受訪問表示，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致。若經常進食5類食物，亦有機會增加患肝癌的風險，包括：酒精、汽水、油炸食物、高糖分穀類早餐、珍珠奶茶。同時，她亦介紹了降低肝癌風險的食物。

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