全國生態日丨港深簽協議提升生態保育合作　卓永興：積極落實三寶樹濕地保育公園

▲ 署理政務司司長卓永興今日在全國生態日啓動禮致辭。（政府新聞網圖片）

第二屆全國生態日今日在香港大學舉行啟動禮，特區政府在儀式上與深圳簽署《深圳梧桐山-香港紅花嶺生態廊道建設合作框架協議》，提升兩地生態聯繫及保育生物多樣性的合作。署理政務司司長卓永興致辭時稱，正積極落實於北部都會區設立面積比現時香港濕地公園大五倍的三寶樹濕地保育公園，提升后海灣一帶生境質素和生物多樣性，增加北部都會區的環境容量，達致保育與發展並存。

卓永興表示，政府一直致力保育香港的自然生態，認為市民的參與對保育工作至為重要。政府由今日起的未來兩星期，聯同超過30間非政府機構推出多項特別活動及優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊、講座、派發紀念品，以及在「綠在區區」設施以優惠積分兌換心儀禮品等。

徐松明︰香港生態保育是深圳學習榜樣

深圳市規劃及自然資源局局長徐松明表示，香港生態保育發展良好，是全球綠色低碳發展的典範城市，更一直是深圳學習的榜樣，兩地簽署框架協議作為深化生態合作的新起點，「我們希望以此次簽約為契機，深港雙方在自然資源和生態保護領域，開展更深層次、更高水平、更廣領域的合作交流。」

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