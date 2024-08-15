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飲食優惠︱人氣中菜廳「神燈」逆市擴張 銅鑼灣分店午市全張點心紙8折

休閒消費

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

人氣中菜廳——神燈海鮮酒家，最近逆市擴張，於銅鑼灣開分店，更於午市推出期間限定開幕優惠。

最近，很多人都愛北上消費和飲食，其實若仔細尋找，你會發現香港仍有一些保留著一些默默耕耘、用心經營、注重食物細節的餐廳。人氣中菜廳——神燈海鮮酒家，最近逆市擴張，於銅鑼灣開分店，更於午市推出期間限定開幕優惠。由即日起至8月31日，全張點心紙8折，除了可以品嚐到剛推出多款嶄新點心美食，包括富貴瀨尿蝦餃、市橋白賣（鯪魚肉燒賣配臘腸粒）、酥皮菠蘿叉燒飽（內含菠蘿肉）等等，優惠還包括一系列小食、燒味同甜品。

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我也是「神燈」的捧場客，吃過佐敦總店「神燈」和調景嶺店「小神燈」的特色中菜，都是有創意而且足料炮製，現在午市新推出的點心，也是用料和做法絕不馬虎，趁住8折優惠，可以試試。為大家推介幾款必食而且比較罕見的特色點心。

點擊大圖即睇點心推介：

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神燈海鮮酒家（銅鑼灣分店）詳情：

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point地庫B1層

優惠：期間限定午市全張點心紙均獲八折優惠

午時優惠供應時段：10am-4pm

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷

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