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著數優惠丨意國藝術家作品展兼推限定長傘　海港城電子消費滿額可換領

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

整個傘面綻放著「笑顏」，趣怪且充滿玩味。

下雨天也可以笑著度過、笑著享受，海港城在過去20多年與多位著名藝術家或設計師推出限量版年度雨傘，每次都掀起城中追捧熱潮，而今年則與意大利藝術家LUCAS ZANOTTO聯乘推出童趣十足的超治癒長傘，由傘面到手柄都是其標誌性的大眼睛和笑臉，配以兩款柔和的顏色 — 藕粉色和米黃色，讓人看見就會心微笑。

海港城與意大利藝術家LUCAS ZANOTTO聯乘推出童趣十足的超治癒長傘。

意大利藝術家 LUCAS ZANOTTO 於即日起至9月1日在海港城舉行的「JOIN THE LOOP 」夏日玩樂遊，不但把其令人著迷的循環動畫（Looping Animation）帶來現實世界，打造多個超萌的打卡藝術裝置及運動主題區，更舉辦其首個香港個人跨媒介作品展。今次ZANOTTO再度聯乘海港城合作推出限量版雨傘，由傘面到手柄均盛載滿滿的笑容，展現其治癒系藝術的獨特魅力。ZANOTTO 擅長以簡單形狀和柔和色調，以及其標誌性的圓滾滾大眼睛，拼湊出各種趣怪的角色和表情。

傘柄上兩對立體的圓眼睛，連同作為「嘴巴」的手把，各自成了兩種鬼馬表情。

今次，他將一隻圓眼睛及一隻拉長的眼睛，分別放在四個色彩繽紛的腰果形臉龐上，令整個傘面綻放著「笑顏」，趣怪且充滿玩味，不規則卻又不失和諧。整把雨傘最亮眼的，絕對是傘柄上兩對立體的圓眼睛，連同作為「嘴巴」的手把，各自成了兩種鬼馬表情：掛起時，貌似在「扁嘴」；撐起時，卻是微笑著。正如ZANOTTO的循環動畫一樣，陰晴交替，悲喜有時，天氣與情緒的起落也是一個循環。他特意在傘柄設計這個小巧思，讓大家將笑容「握」在手中，一起雨中作樂！

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INFO

海港城 x LUCAS ZANOTTO 限量版雨傘換領詳情
日期：2024年8月26日至10月13日
時間：中午12時30分至晚上9時
地點：海洋中心4樓（近OC403號舖 ÉPURE）

換領方法：
 同日電子消費總額（最多2間不同商戶）    
1)消費 HK$1,500+捐款 HK$80    
2)消費 HK$15,000
3)捐款 HK$150

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