反恐首案｜辯方指屠龍隊長舞弄真相　沒證據指劉佩凝知涉款用作恐怖活動

▲ 被告劉佩凝續准保釋候審。資料圖片

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（15日）於高等法院續進行結案陳詞。代表女被告劉佩凝的大律師陳詞指，屠龍隊長黃振強將真相舞弄於股掌中，其證供缺乏佐證支持，另沒證據顯示劉知道涉款用作恐怖活動，形容劉只是兼職「會計文員妹」。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

女被告劉佩凝被控串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，控方證人、屠龍隊長黃振強已承認此罪。劉被指有份管理「育龍」頻道，為屠龍小隊眾籌。

代表劉的大律師馬維騉指，黃振強將真相舞弄於股掌中，例如黃被捕時遭警員毆打的事有傷勢照片佐證，黃庭上卻指需要由專家判斷他是否被打。馬指，黃作供具減刑誘因，由陪審團考慮能否相信黃。

控方早前結案指，在2019年的社會氛圍下，本案串謀不言而喻，馬指控方說法無助陪審團分析當年有何種恐怖主義活動。假若如控方所指包括擲汽油彈和破壞公共設施，陪審團在當年有否聽過政府稱香港有很多恐怖分子？

馬概述，恐怖主義活動是指為了迫政府或國際組織推展政治宗教的思想主張，而對人使用嚴重暴力或對財產造成嚴重損害。馬舉例，1972年的德國慕尼黑奧運挾持以色列代表團慘劇以及911恐怖襲擊等，是人所共知的恐怖主義活動，但控方沒有問及黃在中大擲汽油彈時有否傷及人，或黃是否想推展政治或宗教思想，因此沒有證據指小隊成員參與的示威是恐怖活動。

至於控方指，黃著劉發布在「育龍」頻道的屠龍小隊精華片是主要證據。馬稱，沒有證據指劉看過影片及知道小隊的行動。即使黃剛認識劉時提及想買槍，兩人在日後已經沒再重提槍的話題。

馬指，雖然黃供稱11月致電劉時，大約提及「嚟緊會有大行動」，小隊將配合其他團隊用槍和炸彈，需要資金為小隊安排「走佬plan（計劃）」，希望劉加緊眾籌力度。馬指，連黃也只是說當時大概說了甚麼，陪審團怎能肯定黃確實說了甚麼。

馬指，黃作供時承認曾對劉稱將資金用在潛逃計劃及買軍火是謊言，力陳劉當年只是20多歲的小女孩，被黃「點到陀陀擰」，劉只是一個沒收人工的兼職「會計文員妹」，望陪審團作出無罪裁決。

所有被告的代表律師已完成結案陳詞，案件押後至明天續審，法官張慧玲將開始引導陪審團。

聆訊明（16日）續。

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