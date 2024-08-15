  • 27°C
香港時間 : 2024815日 (四) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反恐首案｜辯方指屠龍隊長舞弄真相　沒證據指劉佩凝知涉款用作恐怖活動

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

被告劉佩凝續准保釋候審。資料圖片

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（15日）於高等法院續進行結案陳詞。代表女被告劉佩凝的大律師陳詞指，屠龍隊長黃振強將真相舞弄於股掌中，其證供缺乏佐證支持，另沒證據顯示劉知道涉款用作恐怖活動，形容劉只是兼職「會計文員妹」。

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

女被告劉佩凝被控串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，控方證人、屠龍隊長黃振強已承認此罪。劉被指有份管理「育龍」頻道，為屠龍小隊眾籌。

代表劉的大律師馬維騉指，黃振強將真相舞弄於股掌中，例如黃被捕時遭警員毆打的事有傷勢照片佐證，黃庭上卻指需要由專家判斷他是否被打。馬指，黃作供具減刑誘因，由陪審團考慮能否相信黃。

控方早前結案指，在2019年的社會氛圍下，本案串謀不言而喻，馬指控方說法無助陪審團分析當年有何種恐怖主義活動。假若如控方所指包括擲汽油彈和破壞公共設施，陪審團在當年有否聽過政府稱香港有很多恐怖分子？

馬概述，恐怖主義活動是指為了迫政府或國際組織推展政治宗教的思想主張，而對人使用嚴重暴力或對財產造成嚴重損害。馬舉例，1972年的德國慕尼黑奧運挾持以色列代表團慘劇以及911恐怖襲擊等，是人所共知的恐怖主義活動，但控方沒有問及黃在中大擲汽油彈時有否傷及人，或黃是否想推展政治或宗教思想，因此沒有證據指小隊成員參與的示威是恐怖活動。

至於控方指，黃著劉發布在「育龍」頻道的屠龍小隊精華片是主要證據。馬稱，沒有證據指劉看過影片及知道小隊的行動。即使黃剛認識劉時提及想買槍，兩人在日後已經沒再重提槍的話題。

馬指，雖然黃供稱11月致電劉時，大約提及「嚟緊會有大行動」，小隊將配合其他團隊用槍和炸彈，需要資金為小隊安排「走佬plan（計劃）」，希望劉加緊眾籌力度。馬指，連黃也只是說當時大概說了甚麼，陪審團怎能肯定黃確實說了甚麼。

馬指，黃作供時承認曾對劉稱將資金用在潛逃計劃及買軍火是謊言，力陳劉當年只是20多歲的小女孩，被黃「點到陀陀擰」，劉只是一個沒收人工的兼職「會計文員妹」，望陪審團作出無罪裁決。

所有被告的代表律師已完成結案陳詞，案件押後至明天續審，法官張慧玲將開始引導陪審團。

聆訊明（16日）續。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

社會矛盾 請願示威 宗教 恐怖主義 會計 民間人權陣線 政治 遊行集會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩