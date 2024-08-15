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地盤意外｜涉工字鐵塌下工人身亡　精進建築工程等被控10月底再訊

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 8 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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精進建築及分判商等今於觀塘裁判法院再提堂，押後10月底再訊。資料圖片

2022年12月油塘東源街工字鐵塌下意外中，1名55歲工人傷重不治。屋宇署和勞工處其後向精進建築工程及啟益工程等起訴共14項傳票控罪，今（15日）於觀塘裁判法院再訊。裁判官應辯方申請將案件押後至10月31日，以待辯方去信作認罪協商及處理案件合併事宜。

被告為精進建築工程有限公司、啟益工程有限公司、溫金華、溫金華以依成鋼鐵工程公司名稱經營（下稱依成）及趙海淩，各被告均遭票控。

精進被控2項東主的法律責任罪、1項沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中罪、1項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀，以及1項沒有發展、實施和維持一個安全管理制度罪；啟益被控2項東主的法律責任罪、1項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀罪，以及1項沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中。

溫被控1項沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統罪、1項沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全，以及1項沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中罪。

依成與趙則各被控1項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀罪。

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