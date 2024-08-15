跨代共融︱港大鼓勵跨代學習長幼共融　從商70歲長者退休不忘教幼稚園生講故事

▲ 港大教育學院舉辦「賽馬會跨代學習與閱讀計劃 」，鼓勵長者與一眾幼兒一起排戲、跳舞、講故事。（受訪者提供）

「老有所為、老有所用。」現今不少長者不但人生經驗豐富，還充滿活力，他們除了能教導小朋友外，還可在傳承文化與智慧。取名「薯片先生」的70歲長者張嘉強Spencer，從商超過30年，透過參與由香港大學教育學院舉辦的「賽馬會跨代學習與閱讀計劃 」，與一眾幼兒一起排戲、跳舞、講故事，並於今年1月進行「跨代匯演樂繽紛」，每當聽到小朋友大叫他「薯片先生」，他也禁不住露出甜絲絲的笑容。

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五所圓玄幼稚園自2021至2024年，參與由香港大學教育學院舉辦的「賽馬會跨代學習與閱讀計劃 老幼共融好處多：學校如何舉辦跨代學校的活動」。內容包括幼童與長者一起進行遊戲、手工藝製作，計劃的尾聲亦舉行跨世代傳承匯演和表演，鼓勵雙方互動和合作，讓幼童和長者有機會在輕鬆和愉快的氛圍中互動交流。

計劃負責人香港都會大學賽馬會健康護理學院教授兼香港大學教育學院榮譽教授朱啟華博士表示，本港隨著人口老化，有人或會誤解老化問題會成為社會負擔，甚或加重醫療開支，但他則認為，只要長者們多活動，維持腦部不退化，整個人都會開朗和健康一些，長者們亦可到幼稚園擔當義務工作，與小朋友講故事，回饋和貢獻社會。

圓玄幼稚園參與成效顯著

圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺表示，五校參與「賽馬會跨代學習與閱讀計劃」後，成效相當顯著，五校在課程內容中，如德育課程或中華文化學習活動，特意加插與長者相關的活動，如探訪長者中心、請長者教包粽子、寫書法、美藝創作，舉辦三代或四代親子活動、或祖父母學堂等。她期望，幼兒學會尊重長者，主動與他們溝通，也了解自己可以為社區出一份力。

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其中一位參與計劃的長者Spencer，現年70歲。他於1989年修畢商業管理碩士課程，退休前一直從商，笑言自己退休前做過三十行業，包括銀行、工業、內地房地產、獵頭公司、遠洋船管理、公司顧問等，並於60歲退休。70歲的他，走路和行動相當敏捷，他曾於2014年三項鐵人賽中奪冠軍，近年更越跑越起勁，挑戰「超級馬拉松」跑步競賽。

我本身好享受和小朋友一起玩，見到活動係可以與小朋友互動，講故事、寫故事書等，免費參與，唔使考試，我好有興趣呀。

Spencer為了讓小朋友容易記得他，便為自己取名「薯片先生」。沒有教學經驗的他，坦言在過程中，學懂如何令較文靜的小朋友參與教學活動，「我唔可以淨係畀鍾意舉手的小朋友講嘢，也要給予文靜小朋友發言機會」。

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