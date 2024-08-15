巴黎奧運｜韓國羽毛球奧運金牌安洗瑩15歲起被迫為前輩洗衫打掃　父母投訴卻換來1句冷回應

▲ 韓國羽毛球奧運金牌安洗瑩，15歲起被迫為前輩洗衫打掃，父母投訴卻換來1句冷回應。

【巴黎奧運／安洗瑩／羽毛球女單／韓國羽協／奧運金牌／運動員】韓國羽毛球代表22歲安洗瑩，於今屆巴黎奧運的羽毛球女子單打決賽中奪金，不過賽後，她卻罕見地公開炮轟韓國羽協。這一爭議持續發酵，有韓媒報道透露，安洗瑩進入國家隊後，7年來一直受到隊中前輩的不公平對待，其父母因此向韓國羽協投訴，卻只換來一句冷回應。

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15歲起被迫為前輩洗衫打掃

據韓媒《SBS》報道，22歲的韓國羽毛球代表安洗瑩，早前在巴黎奧運奪得女單金牌後，大爆韓國羽協黑幕，指7年期間遭受許多不公平對待，尤其不滿國家隊多次强迫她帶傷上場比賽及資源分配，甚至揚言「以後很難再為國效力」！

在這7年中，我一直忍受著那種憤怒、委屈和歡呼，這些情緒全都交織在一起......

報道稱，2017年，15歲的安洗瑩入選國家隊，是南韓史上首位以初中生身分、透過選拔賽入選的羽毛球選手，同時也是韓國國家隊最年輕的隊員，因此被稱為「天才少女」，目前是女單世界排名第一。

然而南韓相當注重長幼有序的傳統文化，安洗瑩身為年紀最小的隊員，過去長達7年的國家隊生涯中，一直受到不公平對待。在練習空檔期間，她要負責幫前輩做雜務，包括修補球拍線、洗衫、打掃房間等，嚴重影響她的訓練和休息時間。

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父母投訴只獲1句冷回應

對此，安洗瑩父母今年2月曾向韓國羽毛球協會反映，要求國家隊讓安洗瑩返回職業隊治療傷勢、安排專責的教練，以及改善國家隊選手村的生活環境。協會了解情況後，將以上的建議轉達給國家隊，但國家隊只回覆指：「無法立即解決問題，只能逐步改善」。

對於安洗瑩的爭議言論，韓媒表示已驚動了韓國總統尹錫悅。有消息指，韓國總統府高層人士已下令在奧運會結束後，該國的文化體育觀光部將查明真相，而且指出會聽取兩方的立場，公正處理事件，絕不會袖手旁觀。

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同場加映：安洗瑩奧運奪金後大爆韓國羽協黑幕

年僅22歲的韓國羽毛球新星安洗瑩，在巴黎奧運羽毛球女單決賽中奪冠。她完成頒獎後受訪，直言對韓國國家隊感到失望，尤其不滿多次強迫她帶傷上場比賽:

我的傷勢比想像中嚴重，但國家隊覺得不嚴重！這一瞬間，我產生了很難繼續為國家隊比賽的想法！

據了解，安洗瑩與韓國國家隊的矛盾白熱化，導火線是在於她的腳患。去年杭州亞運過後，安因傷勢（膝蓋肌腱斷裂）導致狀態欠佳，不過卻未有被國家隊職員重視，最後因為誤診及多次被迫負傷上場，令傷勢加劇。

她批評腳患遭國家隊職員錯誤評估，因為誤診令她被迫帶痛作賽數周。而在羽毛球女子單打決賽時，她的右腳亦仍然需要包紮上場。

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除此之外，安洗瑩亦投訴單打選手的待遇遠遜於雙打選手，認為國家隊訓練安排不周，需要改革。

在訓練和治療上，雙打球手往往優先處理。單打球手跟雙打組合不同，需要發展獨特性，訓練系統和教練理應不同，但韓國隊試圖引導單打球手朝向同一方向發展。重量訓練365日不變，技巧訓練也沒與時並進。

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