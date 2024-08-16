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睡眠窒息丨逾10萬港人患「睡眠窒息症」每晚窒息數百次恐猝死　中醫拆解12大高危因素+療法

醫生診症室

撰文： 黃天賜中醫教授

發布時間： 1 小時前

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【睡眠窒息症／打鼻鼾／睡眠鼻鼾／鼻瘜肉／高血壓／心臟衰竭／中風／猝死／中醫／黃天賜】在香港有超過十萬人受到睡眠窒息症的困擾。而最不幸的是，很多人根本不知道自己患上這病症，以至嚴重影響正常工作及身心健康。 

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何謂睡眠窒息症？

睡眠窒息症是一種睡眠障礙。患者在睡眠時，多次出現呼吸暫停而窒息的現象。此現象大都在淺睡期與作夢的快速動眼期（Rapid Eye Movement Stage）發生。由於血液含氧量在窒息期間降低，患者會在窒息後掙扎醒來，醒後再回復正常呼吸，再進入睡眠狀態。一旦入睡，又產生呼吸終止而缺氧醒來的情況。 每次暫時窒息維持數秒至一分鐘以上，每晚發生十數次甚至數百次。這樣斷斷續續的睡眠使患者早上起來感覺疲倦，就像沒有熟睡似的。 

睡眠窒息症的種類 

  • 阻塞性睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnoea）在睡眠窒息症中最為常見，百份之九十的睡眠窒息症患者都屬此類別。在患者睡眠的時候，喉嚨附近的軟組織鬆弛而阻塞上呼吸道，使呼吸道收窄而造成窒息。
  • 中樞性睡眠窒息症（Central Sleep Apnoea）即腦部的「呼吸中心」因受到中風、創傷等的損害而不能發出呼吸指令，以致正常的呼吸律動不能進行。 
  • 混合性睡眠窒息症（Mixed Sleep Apnoea）即阻塞性睡眠窒息及中樞性睡眠窒息同時發生在患者身上。

誰有較高機會患上睡眠窒息症？ 

男性、肥胖、頸圍較一般人大、扁桃腺或腺樣增殖體過大、鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻瘜肉患者、下顎後縮或下顎過小、患有內分泌疾病（例如︰甲狀腺功能過低）酗酒、吸煙或服用鎮定劑、安眠藥等人士 。

睡眠窒息症影響：

若不及早治療，可能會有以下後果：高血壓、心臟衰竭、冠心病、肺功能受損、肺高血壓、紅血球增多症、中風、猝死，甚至可能因睡眠不足而發生交通意外。

如何治療睡眠窒息症？ 

  • 建立良好習慣︰多做運動、減輕體重、避免在睡前喝酒、避免服食安眠藥。
  • 採用側睡的睡姿：以減少舌頭下墜而阻塞呼吸道的機會。
  • 使用正氣壓呼吸機：利用氣壓保持呼吸道暢通。
  • 使用牙托：固定下顎於較前位置，防止舌頭下墜而阻塞呼吸道。
  • 外科手術：針對軟顎及顎垂過長、扁桃腺或腺樣增殖體過大、鼻骨移位或鼻瘜肉患者 。

中醫如何治療阻塞性睡眠窒息症？

1.「治病必求治本」：在中醫骨傷科的角度，頸項上承頭髗，下懸肩胛和胸廓，增加頸項的負重，加上頸部不良的姿勢，頸椎前屈，會增加頸椎承受的壓力，繼而出現和種頸椎病包括疼痛、椎間盤突出、骨質增生等常見問題。久而久之，影響頸部正常的氣血循環，增加頸動脈體、唾腺、腦下垂體等的「血瘀氣滯」問題。當躺下睡眠時便是最後一根稻草，增加咽喉迫隘喉間，便發出鼻鼾的聲（古稱：鼾眠）。

2. 「未病先防」：有關阻塞性睡眠窒息症的「病位」與鼻鼾兩者都是頸部疲勞的問題，引發原因兩者都與上呼吸道的物理性阻塞有關，例如病者長期鼻腔異常、咽喉部軟組織過度疲勞和鬆弛等。兩者發病時的病因和症狀相似。若然頸部頸動脈體、唾腺的物理性「血瘀氣滯」阻塞情況沒有改善，併發症所以致阻塞性睡眠窒息症對健康的危害更加嚴重，包括心血管疾病、代謝異常等。

3. 「既病防變」： 頸部結構複雜，是人體14條經絡集結的通道,頸椎滿佈血管神經、腺體（甲狀腺、扁桃腺、淋巴腺）C 1寰椎上頂腦下垂體。頸項是掌管腦部血氣輸送的樽頸地帶，頸項血管、肌肉神經的繃緊疲勞，可以直接影響頸項唾腺、頸動脈體功能的雙重衰退，和內分泌失調，會共同導致上呼吸道功能受損的惡性循環，例如增加頸椎病，交感神經紊亂、甲狀腺的新陳代謝紊亂、免疫淋巴腺功能下降、頸動脈體異常、頸動脈體功能異常、唾腺和腦下垂體的功能異常，增加影響以上所述：「睡眠窒息症影響：若不及早治療，可能會有以下後果：高血壓、心臟衰竭、冠心病、肺功能受損、肺高血壓、紅血球增多症、中風、猝死，甚至可能因睡眠不足而發生交通意外」。

中醫如何防治阻塞性睡眠窒息症？

1.外治藥物按摩法：中醫第一本經典醫書《黃帝內經》數千年前早已指出「凡治病必先改善患部的血液循環，經絡不通，治之以藥物按摩。」在未發病前及早發現氣血阻滯的源頭，及早治理，才能減少「頸椎病」發病和病變的機會率

2.治標治本：
因為所有「疾病」都有「過程」，阻塞性睡眠窒息症的病位在頸部，可以參考健頸操：通過下顎的伸展運動和拉力帶，可以強化頸肩部位的肌肉緊張，改善頸部局部血液運行，防病發。

黃天賜中醫教授

香港城市大學榮譽院士

香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)

香港註冊中醫師

廣州中醫藥大學教授

標題經TOPick編輯修改，原題為《甚麼是阻塞性睡眠窒息症》

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