成龍兒子丨房祖名吸毒被捕10年後出新歌　親自執導MV騷成龍林鳳嬌舊照

▲ 房祖名推出新歌！

「龍之子」房祖名於2014年跟台灣藝人柯震東於北京吸食大麻被捕，自此事業和形象插水，亦甚少公開露面！

昨日（8月14日）為房祖名被捕的10年後，房祖名於YouTube上架新歌《尋光》，當中歌詞和作曲由房祖名一手包辦，講述這些年陷入黑暗孤單的人生領悟。

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▲ 房祖名近年鮮有公開露面！ （取自instagram）

林鳳嬌很支持愛兒

至於MV片段就回顧其過往經歷，當中剪輯了當年出獄後的道歉記者會片段。

另外，MV中更有父母成龍與林鳳嬌的恩愛合照，房祖名更「出賣」阿媽30多歲時的照片。不過林鳳嬌很支持愛兒，MV中「房祖名」的字樣就是出自其手。

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房祖名：做我想做的

在籌備新歌期間，房祖名向公司建議找媽媽書寫MV中的名字，公司亦尊重其決定，新歌曝光前，成龍以及林鳳嬌也搶先聽過阿仔新作，默默支持他做想做的事情。

不過，MV上架一日反應麻麻，3個版本的觀看次數只得3千，當中有網友問：「要出專輯了？」據台媒報導，房祖名透過朋友表示從未退出演藝圈，至於問及近況，他即說：「做我想做，但是是『對』的事。」

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