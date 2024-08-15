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優惠情報｜KKday美食大獎2024自助餐優惠1折起　香港維港凱悅尚萃酒店低至$134位

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

拉丁美洲主題自助饗宴色香味俱全！

喜歡吃自助餐的朋友仔萬勿錯過！又有酒店推出自助餐優惠，KKday將於8 月16日中午 12 時開搶【香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳自助餐低至 1 折】優惠，包括「拉丁美洲自助饗餐」品嚐多款特色佳餚，沉醉於南美洲飲食文化多樣性；還有4小時自助晚餐特設蒜蓉粉絲扇貝、牛仔骨，只需 HK$142+/位。

另設買一送二，低至 HK$251+/位自助午餐任食秘魯醃鱸魚、烤阿根廷香料西冷牛肉、烤虎蝦，低至 HK$134+/位，4 至 10 歲小童免費暢玩 Kids Club 兒童遊樂區，開放預訂至 10 月 31 日 ！

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【KKday 美食大獎 2024 獨家優惠｜1 折】香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳自助餐詳情：

拉丁美洲主題自助饗宴（供應至 9 月 11 日）精選美食推介：

  • 招牌美饌：冰鎮海鮮、壽司及刺身、天多利香料烤魚、上湯炒龍蝦鉗（週末自助晚餐限定）、蒜蓉粉絲扇貝（自助晚餐限定）、即叫即製港式車仔麵
  • 熱葷：秘魯醃鱸魚、烤阿根廷香料西冷牛肉、墨西哥玉米餅配以慢煮牛肉、手撕豬肉和炸魚等餡料、阿根廷香烤牛仔骨（自助晚餐、週末及公眾假期自助午餐限定）、秘魯烤雞配青辣椒醬、烤虎蝦
  • 甜品：巴西松露朱古力、焦糖奶醬忌廉芝士阿根廷朱古力蛋糕、三重牛奶蛋糕、即叫即製西班牙油條及焦糖牛奶可麗餅（食物款式輪流供應）

*4 至 10 歲小孩免費享用餐廳內的 Kids Club 兒童遊樂區

*9 月 12 日至 10 月 31 日自助餐主題按酒店發布為準

Kids Club

即日起至 2024 年 8 月 31 日，憑 Mastercard 信用卡簽賬，預訂 KKday 美食大獎 2024 得獎餐廳滿 HK$800，輸入優惠碼「KKDMC15」，即享 85 折，最高可扣減 HK$150。

【美食大獎 2024 限量搶 –1 折】拉丁美洲主題自助晚餐（18:30 - 21:30）

  • 優惠: 星期一至四 HK$316/2 位，平均 HK$158/位（原價 HK$1,661/2 位）（已包括原價加一服務費）

【 快閃限量搶–買一送二】拉丁美洲主題自助晚餐（18:00 – 22:00）

  • 優惠: 星期一至四 HK$831/2 大 1 小，平均 HK$277/位（原價 HK$2,076/2 大 1 小）、星期五至日及公眾假期 HK$886/2 大 1 小，平均 HK$295/位（原價 HK$2,215/2 大 1 小）
  • 預訂 1 位成人送 1 位成人及 1 位 12 歲以下小童 （已包括原價加一服務費）

【快閃限量搶–買一送一】拉丁美洲主題自助晚餐（18:00 – 22:00）

  • 優惠: 星期一至四 HK$831/2 位，平均 HK$415.5/位（原價 HK$1,661/2 位）、星期五至日及公眾假期 HK$886/2 位，平均 HK$443/位（原價 HK$1,772/2 位）（已包括原價加一服務費）

最新影片推介：

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IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

【快閃限量搶–買一送二】拉丁美洲主題自助午餐（12:00 – 14:30）

  • 優惠: 星期一至五 HK$442/2 大 1 小，平均 HK$147/位（原價 HK$1,105/2 大 1 小）、星期六至日及公眾假期 HK$564/2 大 1 小，平均 HK$188/位（原價 HK$1,410/2 大 1 小）
  • 預訂 1 位成人送 1 位成人及 1 位 12 歲以下小童（已包括原價加一服務費）

【快閃限量搶–買一送一】拉丁美洲主題自助午餐（12:00 – 14:30）

  • 優惠: 星期一至五 HK$442/2 位，平均 HK$221/位（原價 HK$884/2 位）、星期六至日及公眾假期 HK$564/2 位，平均 HK$282/位（原價 HK$1,128/2 位）（已包括原價加一服務費）

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8 月 13 日起參加「KKday美食大獎2024 」投票，選出 5 大我最喜愛酒店自助餐、酒店中菜廳、酒店中菜廳點心、酒店下午茶，除即可獲得 800 KKday Points！預訂得獎餐廳更可享 10 倍KKday Points，所獲積分可當作現金使用。

優惠詳情：

  • 優惠期 (預訂期) ：2024 年 8 月 16 日 12:00 至 8 月 22 日 23:59
  • 用餐日期：2024 年 8 月 17 日至 10 月 31 日
  • 地址：北角北角邨里 1 號 香港維港凱悅尚萃酒店西座 2 樓

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