  • 27°C
香港時間 : 2024815日 (四) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

填詞魂丨謝雅兒由金像獎到紅館舞台　感激鄭秀文邀當嘉賓：最初以為詐騙

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

謝雅兒用了4年時間，終於獲到了歌迷認同，成為她的音樂路上的強心針。

去年港片《填詞L》成功讓觀眾感受到追夢的熱血，戲外有份創作主題曲《填詞魂》的謝雅兒，同樣在夢想之路經歷過起起跌跌，最後也因為參與了這套電影，唱作生涯迎來逆轉，除了在香港電影金像獎奪得最佳原創歌曲，早前還獲鄭秀文邀請當紅館演唱會嘉賓。

自2020年起開始發表個人創作歌曲，至今天漸漸唱出知名度，謝雅兒將在9月6日舉行首次個人音樂會，個唱取名為《最後一次》。

她笑言別有用意：「這是指一種心態，上次在金像獎的演出，很多朋友說覺得我像最後一次表演般用盡了全力去唱。的確，如果每次表演都抱持沒有下次的心態，才會更加珍貴和重要。而且，我做完下月的音樂會，也不知幾時會有機會，所以都要告訴自己要有『做埋呢次』的心態。」

9月6日於新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行首次個人音樂。

事實上，完成9月演唱會，謝雅兒便會赴台灣修讀表演藝術碩士課程，這個全日制課程維持2至4年，她或因此會減少在香港曝光機會，所以即將的音樂會縱未是「最後一次」，亦大有可能是「暫別演出」。

音樂事業似是剛剛迎來起步，旋即又要離港，謝雅兒坦言未有為此感到矛盾。「縱使金像獎後好像多了一些機會，但讀書也是經過深思熟慮，現階段的我，更想進修表演方面的事情，而且音樂創作沒有地域限制，香港和台灣距離亦不是很遠，最重要是，我希望用音樂來表達內心想法，這個本質由始至終都沒有變過。」

義無反顧讀音樂

回看過去4年的音樂路，謝雅兒的經歷正正就如《填詞L》中女主角的寫照。她在中學因一次音樂劇演出，自此便迷上音樂的魔力。不過讀大學時，她卻選了社工系。「當時考完DSE成績雖不差，但還未有很明確的未來規劃，只因自己跟婆婆很親近，故想選一些跟老人服務有關的科目，便選了社工。」

大學畢業後，謝雅兒做了半年社工，惟發現自己還是鍾情做音樂人，其時已開始參與配音及錄音工作的她，在音樂監製的提議下，決定去西班牙修讀一個聲樂的音樂課程，她也感謝家人的支持。「他們一向讓我自由發展所長，只要能照顧好自己便可以。」

她坦言現正學習在個人風格及大眾口味之間作出平衡。

當時她選擇讀音樂，已決定向流行歌手路發展，後來如願推出單曲，發現理想和現實始終有着距離。「那幾年漸漸質疑，究竟是我寫的題材得不到別人共鳴，還是自己真的能力不足？至到後來更在半放棄的狀態，再不急着要出歌，若有適合的時機出現才做。」

謝雅兒因感台灣更容易接受唱作人，故前幾年主要留在當地生活，也有機會接觸音樂劇的演出，開啟了她對表演藝術有更多的興趣，亦是她想繼續深造的原因。

感謝黃綺琳信任

至於跟電影《填詞L》的合作，則成為她的音樂事業的轉捩點。謝雅兒憶述：「我在台灣時認識了導演黃綺琳，她正跟我的音樂監製合作《填詞L》的配樂，並正需要一首電影主題曲，監製想起我以前寫過一首demo名為《有用的人》，覺得旋律很適合，便再由黃綺琳填上新的歌詞變成《填詞魂》。」

她最感謝是黃綺琳的信任。「導演會選用我寫的歌已很高興，就算她找其他有知名度的歌手去唱也是應該，相信比藉藉無名的我更幫到件事，然而當我看到導演寫的歌詞，覺得那就像回顧了自己幾年來追夢的心路歷桯，那刻不再有自我懷疑，決心想把這首歌唱好。」

今年謝雅兒跟黃綺琳獲得金像獎最佳原創電影歌曲獎。

謝雅兒稱由去年《填詞L》入圍了金馬獎開始，她跟着電影團隊四出宣傳、謝票，更摘下了金像獎「最佳原創電影歌曲」的獎項，對她來說一切已是超乎想像。「要上金像獎的舞台表演，我是開心大於緊張和壓力，因為這些事情都已是bonus，故沒有想得太多，亦看作是只有一次機會的表演，好好地用全力享受那個舞台。」

演出打動鄭秀文

正因為這份純粹演出的心，不單止感動了觀眾，也感染了天后鄭秀文，早前在紅館演唱會便邀了她做嘉賓。謝雅兒感恩地表示：「Sammi找我這件事，也是超級夢幻。記得有天收到唱片公司一個IG私訊，表示有一個音樂演出想邀請我，當我回覆有興趣後，才被告知是當鄭秀文的嘉賓，那刻我都不能置信，朋友還說笑是否詐騙，能有幸得到Sammi的邀請，我當然立即答應。」

獲鄭秀文邀請擔任紅館演唱會嘉賓，

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

當時身在台灣的她，便作出準備返港演出。「在正式演出前的下午綵排，我才正式見到Sammi，還是有點不能相信，開騷後我在升降台下面等着出場，聽到Sammi解釋找我的原因，是因為看了我在金像獎的演出，她亦希望把紅館舞台分享給新晉歌手，聽完後我都十分感動，上台後本來十分緊張的我，看到Sammi的笑容，已能放鬆下來，她真是一位很好的前輩。」

由去年起便跟《填詞L》團隊四出宣傳，感覺十分夢幻。

謝雅兒由幾乎放棄夢想，到終於受到注目，她的經歷正可給其他追夢者一份鼓舞。她分享：「自己是十分幸運，能有現在少許的機會和關注度，是之前從沒想過的事。」

她說：「作為歌手，努力和運氣固然十分重要，而這幾年的經歷，自己更明白到際遇和機會是不能百份百掌握，唯一可做的是要把自己無時無刻準備好，到機會來臨時，才能不會浪費自己付出過的努力。」她衷心地跟一眾追夢者共勉之。

相關文章

從前的我們丨鄭秀文新歌MV掀集體回憶　與《瘦身男女》「黑川先生」23年後東京續前緣
14:25 2024/08/14
從前的我們丨鄭秀文新歌MV掀集體回憶　與《瘦身男女》「黑川先生」23年後東京續前緣
聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書
16:01 2024/07/30
聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
18:11 2024/08/13
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌

你可能感興趣

從前的我們丨鄭秀文新歌MV掀集體回憶　與《瘦身男女》「黑川先生」23年後東京續前緣
14:25 2024/08/14
從前的我們丨鄭秀文新歌MV掀集體回憶　與《瘦身男女》「黑川先生」23年後東京續前緣
聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書
16:01 2024/07/30
聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
18:11 2024/08/13
中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌
歌手 鄭秀文 正能量 演唱會 家庭教育 文娛藝術 香港電影金像獎

最高瀏覽

東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩