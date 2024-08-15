填詞魂丨謝雅兒由金像獎到紅館舞台　感激鄭秀文邀當嘉賓：最初以為詐騙

▲ 謝雅兒用了4年時間，終於獲到了歌迷認同，成為她的音樂路上的強心針。

去年港片《填詞L》成功讓觀眾感受到追夢的熱血，戲外有份創作主題曲《填詞魂》的謝雅兒，同樣在夢想之路經歷過起起跌跌，最後也因為參與了這套電影，唱作生涯迎來逆轉，除了在香港電影金像獎奪得最佳原創歌曲，早前還獲鄭秀文邀請當紅館演唱會嘉賓。

自2020年起開始發表個人創作歌曲，至今天漸漸唱出知名度，謝雅兒將在9月6日舉行首次個人音樂會，個唱取名為《最後一次》。

她笑言別有用意：「這是指一種心態，上次在金像獎的演出，很多朋友說覺得我像最後一次表演般用盡了全力去唱。的確，如果每次表演都抱持沒有下次的心態，才會更加珍貴和重要。而且，我做完下月的音樂會，也不知幾時會有機會，所以都要告訴自己要有『做埋呢次』的心態。」

▲ 9月6日於新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行首次個人音樂。

事實上，完成9月演唱會，謝雅兒便會赴台灣修讀表演藝術碩士課程，這個全日制課程維持2至4年，她或因此會減少在香港曝光機會，所以即將的音樂會縱未是「最後一次」，亦大有可能是「暫別演出」。

音樂事業似是剛剛迎來起步，旋即又要離港，謝雅兒坦言未有為此感到矛盾。「縱使金像獎後好像多了一些機會，但讀書也是經過深思熟慮，現階段的我，更想進修表演方面的事情，而且音樂創作沒有地域限制，香港和台灣距離亦不是很遠，最重要是，我希望用音樂來表達內心想法，這個本質由始至終都沒有變過。」

義無反顧讀音樂

回看過去4年的音樂路，謝雅兒的經歷正正就如《填詞L》中女主角的寫照。她在中學因一次音樂劇演出，自此便迷上音樂的魔力。不過讀大學時，她卻選了社工系。「當時考完DSE成績雖不差，但還未有很明確的未來規劃，只因自己跟婆婆很親近，故想選一些跟老人服務有關的科目，便選了社工。」

大學畢業後，謝雅兒做了半年社工，惟發現自己還是鍾情做音樂人，其時已開始參與配音及錄音工作的她，在音樂監製的提議下，決定去西班牙修讀一個聲樂的音樂課程，她也感謝家人的支持。「他們一向讓我自由發展所長，只要能照顧好自己便可以。」

▲ 她坦言現正學習在個人風格及大眾口味之間作出平衡。

當時她選擇讀音樂，已決定向流行歌手路發展，後來如願推出單曲，發現理想和現實始終有着距離。「那幾年漸漸質疑，究竟是我寫的題材得不到別人共鳴，還是自己真的能力不足？至到後來更在半放棄的狀態，再不急着要出歌，若有適合的時機出現才做。」

謝雅兒因感台灣更容易接受唱作人，故前幾年主要留在當地生活，也有機會接觸音樂劇的演出，開啟了她對表演藝術有更多的興趣，亦是她想繼續深造的原因。

感謝黃綺琳信任

至於跟電影《填詞L》的合作，則成為她的音樂事業的轉捩點。謝雅兒憶述：「我在台灣時認識了導演黃綺琳，她正跟我的音樂監製合作《填詞L》的配樂，並正需要一首電影主題曲，監製想起我以前寫過一首demo名為《有用的人》，覺得旋律很適合，便再由黃綺琳填上新的歌詞變成《填詞魂》。」

她最感謝是黃綺琳的信任。「導演會選用我寫的歌已很高興，就算她找其他有知名度的歌手去唱也是應該，相信比藉藉無名的我更幫到件事，然而當我看到導演寫的歌詞，覺得那就像回顧了自己幾年來追夢的心路歷桯，那刻不再有自我懷疑，決心想把這首歌唱好。」

▲ 今年謝雅兒跟黃綺琳獲得金像獎最佳原創電影歌曲獎。

謝雅兒稱由去年《填詞L》入圍了金馬獎開始，她跟着電影團隊四出宣傳、謝票，更摘下了金像獎「最佳原創電影歌曲」的獎項，對她來說一切已是超乎想像。「要上金像獎的舞台表演，我是開心大於緊張和壓力，因為這些事情都已是bonus，故沒有想得太多，亦看作是只有一次機會的表演，好好地用全力享受那個舞台。」

演出打動鄭秀文

正因為這份純粹演出的心，不單止感動了觀眾，也感染了天后鄭秀文，早前在紅館演唱會便邀了她做嘉賓。謝雅兒感恩地表示：「Sammi找我這件事，也是超級夢幻。記得有天收到唱片公司一個IG私訊，表示有一個音樂演出想邀請我，當我回覆有興趣後，才被告知是當鄭秀文的嘉賓，那刻我都不能置信，朋友還說笑是否詐騙，能有幸得到Sammi的邀請，我當然立即答應。」

▲ 獲鄭秀文邀請擔任紅館演唱會嘉賓，

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當時身在台灣的她，便作出準備返港演出。「在正式演出前的下午綵排，我才正式見到Sammi，還是有點不能相信，開騷後我在升降台下面等着出場，聽到Sammi解釋找我的原因，是因為看了我在金像獎的演出，她亦希望把紅館舞台分享給新晉歌手，聽完後我都十分感動，上台後本來十分緊張的我，看到Sammi的笑容，已能放鬆下來，她真是一位很好的前輩。」

▲ 由去年起便跟《填詞L》團隊四出宣傳，感覺十分夢幻。

謝雅兒由幾乎放棄夢想，到終於受到注目，她的經歷正可給其他追夢者一份鼓舞。她分享：「自己是十分幸運，能有現在少許的機會和關注度，是之前從沒想過的事。」

她說：「作為歌手，努力和運氣固然十分重要，而這幾年的經歷，自己更明白到際遇和機會是不能百份百掌握，唯一可做的是要把自己無時無刻準備好，到機會來臨時，才能不會浪費自己付出過的努力。」她衷心地跟一眾追夢者共勉之。