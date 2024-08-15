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香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口　秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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7號秦冀雯（Yvonne）和11號梁嘉莹（Emily）接受訪問

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/秦冀雯/梁嘉莹】TVB年度盛事《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日（8月15日）15位候選佳麗於將軍澳某酒店，首次以泳裝亮相會晤傳媒，眾佳麗近日積極訓練，以最佳狀態示人。

當中7號秦冀雯（Yvonne）和11號梁嘉莹（Emily），下圍達36吋，可謂佳麗中的「籮霸」，而二人的三圍也是一樣，同樣是34﹑25﹑36。

香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」

專題影片
15位候選佳麗首次以泳裝亮相會晤傳媒

香港小姐2024丨Yvonne努力減磅

談到二人備戰的進度，Yvonne和Emily一同接受TOPick訪問，Emily自言心情十分緊張：「但又沒有時間去想太多，因為每天也很忙，天天也要上課準備決賽的表演，又要Keep Fit。」

Yvonne則說：「一直也減肥中，希望練到線條，能在決賽有更好的狀態示人。還有，現在也有練catwalk，希望行得好些。（想減幾多磅？）現時55KG，目標減到52KG，所以都要加油努力。（現時要節食？）也不用，我覺得做運動是一個比較好的方法，不過在食方面也會控制。」

秦冀雯（Yvonne） （陳慧安 攝）

香港小姐2024丨Emily自認為食

問到Emily要否為要保持美好身段而忍口，她說：「我是十分為食，現時要on diet也很辛苦，但見到自己有瘦都很開心。」

談到她們訓練過程緊密，會否睡眠不足，Emily直認不諱：「始終要上堂很忙，相對睡覺時間會少了。」

梁嘉莹（Emily）（陳慧安 攝）

香港小姐2024丨最想改善的地方

至於再問到二人最想改善甚麼地方，Emily說：「各方面都要有進步空間，例如口才和自己的才藝表演也要天天訓練。」

Yvonne指在未參選港姐前從未試過穿高跟鞋行路，因此在這方面要特別加強，要花很多時間練習才可有進步。

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