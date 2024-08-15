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網絡熱話｜百年美妝品牌「AVON」驚傳破產  產品陷「滑石粉致癌風波」捲百億巨債無力償還　

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【化妝品／美妝／滑石粉／致癌／AVON／破產】美國知名美妝品牌「雅芳」（Avon）旗下滑石粉產品近年陷致癌風波，引發逾386宗訴訟及13億美元（約101.3億港元）巨額債務，於周一（12日）宣布申請破產，以解決巨額債務及數百宗與滑石粉索賠相關訴訟。雖然如此，公司境外業務目前仍未受影響，雅芳台灣總公司今日（15日）亦火速發出澄清聲明公告，表示將維持穩定經營「不受美國公司申請破產事件影響」。

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綜合外媒及《The Guardian》報道，美國非營運控股公司「雅芳產品公司 (Avon Products, Inc.，簡稱API) 」周一（12日）傳出申請美國破產保護，以管理公司日益增長的巨額債務。董事長John Dubel於周一（12日）發表新聞稿表示，是次行動將有助公司「最大限度地發揮我們資產的價值，並使我們能以有序的方式履行義務。」

據悉，API之前已花費2.25億美元（約17.5億港元）用於處理人身傷害訴訟和和解費用辯護，再無足夠流動資金來辯護及和解386宗與滑石粉相關的個案。目前API債務總額累績達13億美元，而滑石粉相關賠款高達7,800萬美元（6.07億港元）。

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相關內容：Maybelline眼影含滑石粉 醫生：致癌要視乎濃度及年期

台灣公司急發澄清聲明：業務不受影響

據相關報道指，巴西Natura & Co集團於2020年收購雅芳的非北美貿易業務，屬API的最大債權人。美國API申請破產後，該公司將會為API提供財務支援，以保證其營運、協助其於破產程序期間仍可繼續理行義務。

由於Natura & Co集團收購時曾簽署一項協議，將以1.25億美元（約9.7億港元）收購API美國境外包括歐洲、亞洲和拉丁美洲的貿易業務，並接受法院監督的拍賣，因此雅芳首席執行官Kristof Neirynck強調國際業務將不受影響：

我們仍然專注於推進我們的國際業務戰略，包括實現直銷模式的現代化和重振品牌以加速增長。

隨著風波越演越烈，台灣總公司也火速發出澄清聲明，強調美國公司（API）申請破產一事與台灣公司完全無關，強調「雅芳台灣公司將持續穩定經營持續服務所有的美麗事業代表、會員及消費者，完全不受美國公司申請破產事件影響。」

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滑石粉產品陷致癌風波

美國美妝品牌雅芳（Avon）品牌創立超過135年，過去以「比女人更了解女人」口號聞名，旗下產品包括化妝品、護膚品、香水等，過去曾是全球第五大化妝品公司，於美妝品牌上頗具地位，擁有超過5,000名員工及數百萬名銷售代理，屬第二大直銷公司。

近年來，公司因滑石粉產品相關問題陷入索賠訴訟，直指雅芳生產的滑石粉含有致癌物質，雖然公司一再否認產品含有致癌物質的說法，稱其產品「僅採用化妝品級滑石粉，並經過測試確認不含石棉」，惟控方律師主張滑石粉及癌症之間存在關聯，認為雅芳產品具石棉污染，最終令公司債務及訴訟壓力日漸加重，令不少網民都大感惋惜。

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同場加映：滑石粉致癌機會有幾高？

皮膚科醫生陳厚毅接受TOPick訪問題曾表示，滑石粉「或多或少都有機會增加患癌成份」，視乎滑石粉使用濃度和市民使用年期。他表示，化妝品使用滑石粉目的是要減少磨擦，令皮膚摸落去滑一點，故很多地方都會用到，例如醫生手套。

不過，由於化妝品塗抹在臉上，有機會被使用者吸入肺部，可能增加患肺癌風險，不過「一次半次當然無所謂」。

他提醒市民雖然現時滑石粉致癌的研究結果參差，購買及使用含滑石粉產品時，應留意以下3大要點：

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