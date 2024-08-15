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飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

揀啱咖啡最高可降27%死亡率，有專家就推薦可加1物降血糖及膽固醇。

【咖啡／咖啡因／提神／護心／護肝／心血管疾病／死亡率／降血糖／將膽固醇】咖啡是不少都市人的「提神恩物」，過往亦有不少研究指出咖啡有保護心臟血管、降低患心血管疾病風險的作用。台灣有資深護士就建議可在喝咖啡時另外加入1物，令咖啡除了護心護肝之外，更兼具降血糖及降膽固醇的效果。

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Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

台灣資深毒物科護士譚敦慈在節目《醫點不誇張》中表示，現時有很多研究發現喝咖啡有助保護心臟血管，對肝臟亦有很多好處，其中有一項研究比較不同類型咖啡對身體的益處，結果如下：

  • 在降低死亡率方面，即溶咖啡能降低11%死亡率，研磨咖啡可降低27%，無咖啡因咖啡則可降低14%死亡率
  • 在降低心血管死亡風險方面，即溶咖啡可降低9%死亡風險，而研磨咖啡和無咖啡因咖啡則分別可降低10%及6%。

不過她就強調，上述研究中的即溶咖啡並非三合一咖啡，後者通常含有奶精及糖分，喝了反而會增加罹患心血管疾病的風險。譚敦慈指出，喝咖啡之所以能保護心臟和肝臟，最主要是因為裡面含有綠原酸，而咖啡又分為深烘焙、淺烘焙與重烘焙等種類，建議可選擇淺烘焙咖啡，以減少不好物質丙烯醯胺的含量。

譚敦慈又表示自己每天都會喝黑咖啡，並推薦「黑加黑」的喝法，在咖啡內加入100%的純可可粉或85%以上的黑朱古力，除了能進一步降低心血管疾病的風險之外，還可以降血糖及降膽固醇。此外，黑朱古力亦有預防曬黑的作用，因此「黑加黑」的喝法還有助美白，不過就吃太多朱古力有機會造成肥胖的問題，建議每天攝取30克的份量即可。

雖然咖啡對身體有不少益處，但並非人人都適合喝咖啡。譚敦慈提到，由於咖啡中含有咖啡因，部分人士喝了之後又機會影響睡眠，因此建議中午之後不要再飲用咖啡。她續指，一般情況下成人大概需要4個小時將體內的咖啡因排出，小孩則至少要8到12個小時才能排出一半咖啡因，而且咖啡因亦會影響腦部發展，所以建議未成年人士不要飲用咖啡。

至於咖啡的建議攝取量，譚敦慈就指，如果以1杯240mL為標準，每天上限為2杯，否則便會攝取過量咖啡因。

更多相關報道：飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好

適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但止限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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故此，李醫生建議喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

同場加映：7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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