北上注意｜深圳大梅沙海水 「糞大腸菌超標」不宜游泳　專家：兩類人避免下水

【北上旅遊／北上遊玩／深圳／大梅沙／海水/糞大腸菌超標/游泳/大梅沙海濱公園／蓮塘口岸／水質報告／大腸桿菌】不少港人都會趁著暑假北上，「深圳大梅沙海濱公園」是其中一個熱門景點。不過，近日國家海洋監測中心發布公告，指出過往一星期對全國多個海水浴場進行水質檢測，發現大梅沙的海水糞大腸菌超標，警告不適宜游泳。

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綜合內媒報道，國家海洋環境監測中心（下稱中心）於周二（13日）發布最新一期沿海城市海水浴場水質周報，報告指出中心於8月9至12日對全國22個城市，共32個海水浴場進行水質監測，有23個海水浴場被評為「優」，其中包括「深圳大鵬灣下沙海水浴場」；有6處被評為「良」、有3處被評為「差」，其中包括「深圳大梅沙海水浴場」。

中心指出，深圳大梅沙海水浴場被判定為「不適宜游泳」，理由為「糞大腸菌群濃度較高」，意味著大梅沙的海水水質含菌量超標。

2大原因造成水質變化

深圳市生態環境局鹽田管理局日前回應指，今年大梅沙海水浴場的水質主要因長期的大量人流和持續降雨，造成水質變化。

管理局表示，由於大梅沙海水浴場環境優美，且免費開放，長期以來吸引不少國人和旅客前往遊玩，而今年更因地鐵開通的關係，暑假期間曾單日錄得訪客量達19萬人次，相比起2023年增加了110%。

此外，今年降雨總體偏多，鹽田區累計雨量達1719.3毫米，較去年同期（1057.4毫米）增多63%；持續降雨把陸域污染物、山體枯枝敗葉等沖入大海，故對大梅沙海水浴場水質造成一定影響。

管理局亦承諾，及後生態環境部門將繼續強化對海水浴場水質的監測預警，公開監測結果；據悉，8月12日當日採樣顯示水質為「優」。

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糞大腸菌群屬大腸桿菌的一種

內地疾控專家指出，糞大腸菌群是人體腸道內的一種大腸桿菌，容易對免疫力未發展成熟的嬰幼兒，以及免疫力較低的人和年長人士造成影響。

據衞生防護中心資料顯示，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括：

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產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。此外，直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。

中心指，預防產志賀毒素大腸桿菌的方法與預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人及食物衛生：

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