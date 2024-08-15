香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰

▲ 陳甜甜和吳芷靖一同接受訪問

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/陳甜甜/吳芷靖】TVB年度盛事《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日（8月15日）15位候選佳麗於將軍澳某酒店，首次以泳裝亮相會晤傳媒，眾佳麗近日積極訓練，以最佳狀態示人。

當中9號的陳甜甜谷胸上陣，現場所見身材最為澎湃，更谷到出現高低胸情況，10號吳芷靖（Clary）就為平胸一族。

香港小姐2024丨梁嘉莹自認為食要忍口 秦冀雯努力減磅認行Catwalk挑戰大

香港小姐2024丨練好廣東話

陳甜甜和吳芷靖也是廣東話不靈光，二人一同接受Topick訪問自認已進步不少，也盡力說多些。

問到二人怎樣練好廣東話，Clary說：「我與不同的朋友和佳麗聊天時也會用廣東話，出街也會與店員以廣東話溝通。」

甜甜同樣表示現時與佳麗﹑化妝師和其他工作人員也以廣東話溝通。

▲ 陳甜甜（陳慧安 攝）

香港小姐2024​​​​​​​丨訓練過程辛苦

問到二人覺得選美的訓練會否很辛苦，Clary說：「不辛苦是不可能，的確有些辛苦，但我覺得看見自己有提升的時候，就感到很開心。」

甜甜則說：「我覺得很辛苦，但我希望之後大家見到我努力的成果，所以現時努力練習。」

▲ 吳芷靖（Clary）（陳慧安 攝）

香港小姐2024​​​​​​​丨勤力護膚

談到她們的皮膚狀況不錯，Clary指自小喜歡喝水，不喝其他飲料：「現時因為化妝多了，所以覺得皮膚變得乾，要勤力敷面膜。」

甜甜指平時太忙沒有太多時間護膚，所以之後也會敷多些面膜。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

香港小姐2024​​​​​​​丨心情放鬆應對

至於比賽將近，提到現時二人的心情會否很緊張，對此Clary說：「剛開始會比較緊張，現時慢慢較冷靜，因為多了自信，覺得順其自然。」

甜甜表示現時心情也放鬆不少：「剛開始也會緊張，現在會當佳麗和導師為我的朋友，所以變得沒有那麼緊張，希望表現會愈來愈好，呈現更好的自己。」

最新影片推介：袁偉豪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5