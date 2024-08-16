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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

醫健人物

發布時間： 14 分鐘前

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【尖沙咀／重慶大廈／非洲／加納／Paul'S Kitchen】一間位於尖沙咀重慶大廈的餐廳，見證著這對異地夫婦15年的愛情故事。Paul'S Kitchen老闆Paul在今年初傳出患癌消息不久猝逝，老闆娘Selina堅強獨力撐起，繼續營運餐廳。直到上月中，Selina帶同Paul的骨灰回到非洲加納舉行葬禮。面對突如其來的離別，Selina含淚坦言仍時時刻刻記掛著亡夫，但感激Paul留給她這份「最後的禮物」，就如同Paul的愛一直都在。

Paul‘S Kitchen老闆娘 Selina。（陳健珊攝）

一次問路 命運從此交織

加納丈夫Paul與港妻Selina在21年前相識在中環置地廣場，兩人因為問路而交換電話。當年Paul從事貿易工作，經常需要穿州過省工作。Selina亦忙於工作，兩人起初只有偶爾的問候。直到一年後，Paul突然告知Selina將會來港，提出「不如飲杯嘢」，促使兩人相識後第一次的見面。

兩人互生情愫成為情侶，然而這對異國情侶並不像一般情侶般打得火熱，反而因為Paul需要長駐廣州工作，而在港工作的Selina「可能一個月都未必見到1次，後來甚至2、3個月先見面」，甚至特地到廣州探望Paul，亦不一定能夠見上一面。就算真的能夠見面，亦很少有「二人世界」的時光，皆因Paul喜歡人多熱鬧的性格，

我問佢今晚食咩呀，佢會話今晚我哋10個人一齊打邊爐咁樣，哈哈！不過我知道當時競爭大，佢成日都要帶著啲客人……

分手、思念、復合、結婚

對於如何維繫異地戀，Selina覺得一對剛開始的情侶，最需要就是時間磨合和陪伴，偏偏他們就是缺乏時間互相了解，造成第一次分手。分手後，Paul與Selina各自有新戀情，但仍然記掛著對方，終於兩人再次走在一起，一年後Paul向Selina求婚，兩人在加納簽紙，正式成為夫婦。

我哋初初諗住結婚一年就離婚㗎啦，點知每一年都講，咁樣就10幾年啦！

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雜貨店轉型餐廳 疫情遇上樽頸位

來到香港定居，身為非洲人的Paul一開始很不適應，覺得人在異地受到很多人的歧視。而當時也正正因為Paul患上抑鬱症，才有了Paul'S Kitchen的誕生，他們決定在重慶大廈開店。Selina指第一代的Paul'S Kitchen其實只是一間賣非洲食材的雜貨店，但她希望透過這間小店讓Paul打開心扉，實現他來港將加納的文化發揚光大的願望。

餐廳在兩人經營下慢慢轉型，由傳統非洲菜變成現在的非洲Fusion手工菜。當中經歷不少風浪和波折。Paul'S Kitchen由一間小店舖位，變成一間餐廳，Paul和Selina兩人都很喜歡下廚，特別是Paul希望能夠將傳統非洲菜在香港推而廣之。然而最難捱的時候莫過於遇上疫情，Selina感恩當時有不少人出手相助，集思廣益創出「非洲辣王雞煲」，自家製的「奶奶醬」讓生意有了一線生機。Selina憶述，兩人經營餐廳的過程並非一帆風順，

我哋幾乎日日都嗌交，但係返到屋企就無事㗎啦。

最幸福的旅行

疫情下經營餐廳的壓力讓Selina喘不過氣來，終於一天在辦公室暈倒入院，發現血壓飆升，出現抑鬱和焦慮症的症狀。Paul得悉Selina身體不適，決定實現幾年前的一個歐遊決定，將餐廳生意暫時放下，與Selina出國散心。平日甚少合照的兩人更特地聘請隨行攝影師，拍下旅程中的甜蜜點滴，一顰一笑，仍歷歷在目。

呢個係我最鍾意嘅一次旅行，亦係最後一次。

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確診血淋巴癌 入院2天病逝

英法之旅回港後，Paul身體開始出現胃痛和食慾不振，曾3度入院求醫，初期以為是胰腺炎，後來懷疑是癌症，一度確診是肝癌，到最後發現Paul患上的是末期血淋巴癌。當時Selina基本上是沒有時間去傷心，只能夠冷靜照顧日漸消瘦的Paul。Paul患癌後亦變得孤僻，面對朋友熱心的慰問，因為不想解釋自己骨瘦如柴的原因，兩人曾經足不出戶，由Selina一人照顧Paul的起居飲食。

當時我每日就係諗點樣可以令佢食多啲嘢，見到佢食完又嘔，知道佢好辛苦……

死亡總是讓人措手不及。Paul入院治療時，醫生已經告訴Selina要有心理準備，聽到醫生隱晦地說：「應該係今晚啦」，Selina心中明白，靜候離別的到來。

我當時無咩諗，只係想佢（Paul）可以舒服、安詳咁離開。

那一晚，Selina留守在Paul的病床邊，每半小時就會有護士為他量血壓，那時候Paul已經非常虛弱。凌晨時分，Selina憶述當時看著病床上的Paul，感覺「好像是睡著了」，護士來到Paul的床邊，發現他真的走了。當下Selina很傷心，但她很冷靜將一切後事處理好，回家後在社交平台發文公佈Paul的死訊，然後才去睡覺。

係Paul教識我無論發生咩事都要冷靜，就算而家佢唔喺我身邊，但係有啲時候佢把聲好似會喺後面響起咁，提醒我唔好咁蠢。

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完成亡夫遺願 獨立撐起餐廳

Paul離開後，Selina去了一趟療傷之旅，過程中慢慢學會愛自己多一點，一步步從傷痛中走出來。她坦言一時三刻無法立刻放下悲痛，但她相信「慢慢來，會好起來的」。Selina含淚憶起餐廳裡以往美好的時光，決定繼續營運Paul'S Kitchen的原因是希望「呢個地方能夠帶畀客人開心，嚟到呢度嘅的客人食我整嘅嘢食，食飽就好似為自己打氣咁，繼續有勇氣行落去」。她更希望將Paul的遺願實現，將非洲文化推而廣之。

雖然你留咗呢度咁多嘢畀我處理，初初係無信心，但係我相信慢慢嚟，我應該OK……嗯……我會叻啲、獨立啲……同埋就係，我好掛住你……

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撰文：黃堯姿

攝影：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

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