靚太扮靚｜敷面膜前必做3個步驟 　發揮雙倍保濕效果令肌膚更水潤

▲ 敷面膜前做了這三個動作，就可以令肌膚更保濕！

【美容/面膜/保濕】敷面膜是護膚的重要一環，因為一塊面膜含有豐富的精華，可以讓肌膚快速補水，不過你又是否懂得正確地敷面膜，令它可以發揮雙倍保濕效果？原來在敷之前做以下3 個步驟，就可以加倍滋潤肌膚！

扮靚美容｜敷面膜前步驟1：先用化妝水拭抹臉部

不要在洗臉後直接敷上面膜，應要先為皮膚作好準備，因為洗臉後，毛孔多數會處於關閉狀態，直接敷上面膜的話，吸收力就會大減；相反，在敷面膜前，先用化妝水拭抹臉部，或用化妝水輕拍臉部肌膚，這樣有助打開毛孔，令皮膚更容易吸收面膜的精華液。

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扮靚美容｜敷面膜前步驟2：把多餘的精華液先塗上臉部和頸部

相信大家都有試過打開面膜包裝袋時，裡面有很多精華液，如果扔掉實在太浪費。因此，在敷面膜前，可以先把多餘的精華液塗上臉部和頸部，輕輕按摩略為吸收後，再把面膜敷上，就可以確保所有精華液都能用掉，同時面膜又可以保持濕潤，增強保濕效果。

扮靚美容｜敷面膜前步驟3：根據個人臉形用剪刀修剪面膜

每個人的臉形都不一樣，所以不是每一款面膜的剪裁都適合所有臉形，如果想面膜更貼服，發揮最大效用的話，可以自己後期「加工」，最經常出現不貼合的位置莫過於是鼻樑、人中和下巴，可以用剪刀在這些位置剪開面膜，讓面膜變得更靈活，再根據自己的臉形調整，這樣就可以令面膜更貼服，加強吸收力。

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敷面膜次數｜面膜可以天天敷嗎？

常聽說有女星一天敷最少一次面膜，其實是要多久敷一次才算正確呢？原來專家都不太建議天天敷面膜，因為面膜內含的活性成份通常比精華液還高，再加上若使用片狀面膜的話，透過布膜的服貼與封存導入精華液的效果會比一般塗抹型保養更好，長時間使用的話，反而會削弱角質層的屏障能力，對肌膚造成刺激。

因此通常建議一周可以敷2至3次，但隨著面膜的成份、技術與個人實際膚況的需求變化，其實也可以視情形增量或使用不同類型的面膜搭配，並建議大家要按肌膚年齡調整使用頻率，這樣才不會造成肌膚負擔。

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