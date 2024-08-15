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精神健康｜3區即日起試行健康心靈先導計劃　評估及轉介輔導治療服務費用全免

社會

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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屯門、油尖旺及東區率先試推「健康心靈先導計劃」。（資料圖片）

政府今日（15日）宣布，即日起在3個地區康健中心或康健站，推出「健康心靈先導計劃」，試行在社區層面為市民免費提供精神健康初步評估，讓市民及早獲得支援。

率先試行的3個地區，涉及屯門地區康健中心、油尖旺地區康健站和東區地區康健站。已完成培訓的職員為成年會員進行健康風險評估時，將同步進行初步情緒問卷評估，包括病人健康問卷（PHQ-2）和廣泛性焦慮症量表（GAD-2），以了解會員有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險。

初步評估為有輕微抑鬱或焦慮症狀的人士，將獲轉介至非政府機構（NGO）新生精神康復會或香港心聆，再由機構內的「心理健康主任」進行進一步評估，並按需要向有輕度至中度焦慮或抑鬱症狀個案，提供指導式自助治療和心理教育小組。

若被評為高風險個案，則會獲轉介至精神健康綜合社區中心，或獲安排接受社區內的跨專業支援服務。先導計劃評估服務和其後輔導服務及治療均不收費。

網頁目前顯示3個康健中心及康健站的開放時間，全部在公眾假期休息，除了屯門地區康健中心周一至日均在指定時間開放，其餘兩個康健站均是每周運作6日。市民可查看官網了解最新的服務時間。

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