《忘了‧忘不了》珍娜羅蘭絲逝世　終年94歲

▲ 珍娜羅蘭絲生前參演經典電影之一《忘了‧忘不了》。

於2004年經典愛情電影《忘了‧忘不了》（The Notebook）飾演老年版女主角的美國女星珍娜羅蘭絲（Gena Rowlands）逝世，由兒子Nick Cassavetes宣布此不幸消息。珍娜羅蘭絲在8月14日於加州寓所離世，終年94歲，死因未有公開。

人生如戲，她生前也在奮力對抗阿茲海默症，就如《忘了‧忘不了》女主角一樣。

她於該片與已故美國男星占士加拿（James Garner）分別演美國女星麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）與加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）角色的老年版。

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獲奧斯卡終身成就獎

珍娜羅蘭在1950年代從舞台和電視展開演藝生涯，電影作品多達數十部，演技出眾的她曾3次獲得艾美獎、2次金球獎，另外憑主演丈夫John Cassavetes執導的《一個受影響的女人》（A Woman Under the Influence）與《鐵血娘子歌莉亞》（Gloria）獲奧斯卡影后提名。

另外，她憑《首演之夜》（Opening Night）奪得《柏林電影節》最佳女主角銀熊獎，並於2015年獲奧斯卡終身成就獎。