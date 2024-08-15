人口統計｜香港年中人口逾753萬按年微跌0.1%　4.4萬單程證新移民致1.38萬「淨移入」

▲ 今年中本港人口臨時錄得753.18萬人，按年下跌0.1%。（資料圖片）

政府統計處今日（15日）公布，今年中香港人口臨時數字為753.18萬人，比去年中同期下跌0.1%。過去一年，錄得逾3萬人移出本港，但同時有4.4萬單程證持有人移入本港，導致本港錄得1.38萬人「淨移入」。

統計處最新發表2024年年中人口臨時數字，為753.18萬人，常住居民佔728.74萬人（96.8%），流動居民則佔24.44萬人（3.2%）。總人口比去年底微升0.1%，但與去年中比較則下跌0.1%。

由去年中至今年中期間，本港有3.44萬人出生、5.24萬人死亡，導致自然減少1.81萬人。同期錄得1.38萬名香港居民淨移入，即移入多於移出，包括4.4萬名單程證持有人移入，以及3.02萬名其他香港居民淨移出。

至於去年底人口修訂數字為752.79萬人，常住居民及流動居民數字分別修訂為724.64萬人及28.15萬人；2022年底至2023年底人口變動率則修訂為增長0.7%。

政府發言人解釋，去年初本港全面恢復通關後，不少一向在外地生活的香港居民相繼短暫回港，令去年中人口較前一年顯著上升，並在去年稍後時間開始逐漸復常，導致去年底及今年中人口，均較去年中有所回落；另受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，今年上半年有不少人士從內地及世界各地移入香港，令年中人口較去年底有所增加。

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