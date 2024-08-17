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小太空人2024｜8童當選小太空人培正佔一半　男生立志從醫治療太空人肌肉萎縮

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 17 分鐘前

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今屆有8名學生當選小太空人，當中香港培正小學佔一半，早前一行人已赴美受訓。

【萬通保險小太空人訓練計劃/太空探索之旅/培正小學】今屆萬通保險主辦「萬通保險小太空人訓練計劃」的8位小朋友，他們分別來自傳統名校及地區學校，通過多重嚴格選拔，最終從近千名參加者中脫穎而出，並連同家長前往美國展開為期9天「太空探索之旅」，實現太空夢。最近，8位小太空人返港，跟TOPick分享了他們旅程的點滴和感想，還有如何乘風破浪往夢想進發。

今屆8位小太空人從近千名參加者中脫穎而出，前往美國展開為期9天「太空探索之旅」，實現太空夢。（有關機構提供）

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小太空人2024｜千名參加者通過3輪遴選

「萬通保險小太空人訓練計劃」為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，參加者需要通過3輪遴選，考驗他們的創意、太空知識、體能、中英文溝通能力和自信心等。8位小太空人，包括陸詩語、周駿騰、陳一樂、黃允顥、譚梓希、郭穆謙、黃卓琳及許靖然，分別來自香港華人基督教聯會真道書院、聖保羅書院小學、天主教總堂區學校、聖若瑟小學，當中佔一半來自香港培正小學。

早前，他們與家長遠赴美國，展開為期9天的太空探索之旅。旅程分別前往亨茨維爾太空訓練營（Huntsville Space Camp）接受模擬太空人訓練，以及佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）參觀，並獲安排與曾經執行太空任務的太空人見面，了解他們的工作和生活情況。

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小太空人2024｜模擬太空人訓練

在美國亨茨維爾太空訓練營中，小太空人接受各項充滿挑戰性模擬太空人訓練，其中包括1/6地心吸力下感受月球漫步嘅滋味、模擬駕駛實物大細穿梭機升空及執行指令；參與趣味太空科學堂同學習空氣動力學；乘坐多軸椅感受太空無重和倒轉迴旋的狀態；模擬在太空步出穿梭機機艙外執行「太空任務」；由小太空人及家長合力製作及發射模型火箭。

小太空人又前往甘迺迪太空中心參觀，與曾於2006年國際空間站生活同工作太空人馬科斯．龐特斯面對面交流。一眾小太空人透過理論與實踐並重「太空探索之旅」擴闊了視野，發揮「It is Possible!」精神，為實現未來夢想努力！

黃允顥媽媽坦言孩子們出生後想有更多時間陪伴成長，辭去工作全職帶他們。（陳慧安攝）

小太空人2024｜黃允顥 志願太空運動醫學家

就讀培正小學三年級的黃允顥，參賽作品「Light Me Up - 燃亮我心」，這是一盞用月餅盒做的小夜燈，在黑暗中會發出光芒。這不僅是一盞燈，打開後會看到一個迷你太空。燈代表夢想，太空探索就是他的夢想。夜燈照亮黑暗，就像夢想點燃希望。到美國受訓時最難忘是感受太空無重和倒轉迴旋的多軸椅，「雖然這個裝置不是很高，因為你倒轉了就很害怕。每一次轉動，望下去會很害怕掉下來。」允顥回港後，將這些經歷做成一本小冊子一一記錄下來。

允顥大概4至5歲時便開始對太空和八大行星很感興趣，會看不少八大行星和太空秘密的書籍。他從來沒有特別補習學科類，只有學奧數和Cambridge Discovery的探索課程。允顥媽媽稱允顥記憶能力很強，也能快速學習，因為課餘的比賽或訓練比較多，他可以用比較短的時間記住學科的知識，所以學習成績都能名列前茅。

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允顥一向對太空有濃厚興趣及深入了解，知道太空人在無重力狀態下，容易患上肌肉萎縮及骨質疏鬆等問題，本來已是籃球運動員的允顥，深明受傷的苦處，因此希望日後成為太空運動醫學家幫助他們。而允顥的媽媽更毅然辭去高薪厚職，全為了栽培兒子成長，

允顥出生前，我是500強企業的財務總監，希望有更多時間陪伴成長，便辭去工作做全職媽媽。

詩語媽媽坦言由於家中缺乏英語語境，幸而遇到老師的鼓勵。（陳慧安攝）

小太空人2024｜陸詩語 承傳良師榜樣志願成為老師

就讀培正小學四年級的陸詩語，參賽作品是一本關於太空的手工書，起初旁人認為實體書及不上製作模型般有趣，能吸引評判的眼光，但詩語媽媽二話不說支持詩語的想法。不少星體均引發她的聯象，因此精選自己覺得有趣的金星、黑洞、太陽與月相收納書中詳述。

詩語從小喜愛看書，尤其天馬行空的書籍，其中星座神話百看不厭。去年暑假，詩語參加康文署的小小博物館KOL，第一站就是到太空館，非常深刻印象看了一齣名叫《太陽之外》的電影，便展開了觀星之旅，後來甚至去內地航天營滿足求知慾。

陸詩語幸運地遇到很多良師啟蒙，讓她變得開朗和自信。詩語媽媽坦言由於家中缺乏英語語境，詩語參加英語演說面對很多很優秀的小朋友，難免會自我懷疑；幸而遇到老師的鼓勵，讓她勇往直前。她希望承傳良師榜樣，成為一位老師發掘學生的潛能，鼓勵他們勇於嘗試。

回頭看，是一個難忘的親子時光。

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  • 譚梓希與黃卓琳坐在駕駛艙內超興奮。（受訪者提供） 她希望將魔法世界與宇宙的神秘相結合。（受訪者提供）

    • 小太空人2024｜黃卓琳 夢想興建哈利波特太空船酒店

    就讀培正小學五年級的黃卓琳是一個喜歡挑戰自己、探索新事物的小朋友，而且一直是哈利波特迷，她表示希望可以成為太空人，在太空興建一間太空酒店，讓更多人可以體驗太空生活。

    今次參賽作品亦用這主題，設計了「哈利波特太空船酒店」。其靈感來自《哈利波特》和太空旅行，她將魔法世界與宇宙的神秘相結合︰酒店採用了太空站的水循環系統，能夠回收98%的水資源；重頭戲是零重力的體育館，參加魁地奇比賽。這次，到美國太空中心最令卓琳難忘，在太空營中模擬駕駛太空船的經歷，駕駛艙內四周佈滿按鈕，感覺就像真實的太空船一樣，需要快速應對突發狀況。

    黃卓琳一直是哈利波特迷。（受訪者提供）

    在卓琳6歲的時候，爸爸帶她去觀察日偏食，還親手製作了針孔投射盒。那次經歷啟發了卓琳對太空的興趣。從那時起，她開始閱讀有關太空和宇宙的書籍，觀看太空人的生活短片。父母自小安排各式各樣的興趣班，例如寫作、繪畫、鋼琴、木琴、體操、游泳、英文辯論等，這不僅鞏固了她的學業成績，也幫助她發展多方面的興趣。卓琳爸爸說：

    盡量減少使用電子產品的時間，注重培養閱讀興趣，並且保持開放的溝通，讓她感受到我們的信任和支持，讓她在成長過程中變得更加自信。

    而8位小太空人當中，有4位均來自培正小學。（陳慧安攝）

    小太空人2024｜郭穆謙 志願成太空生物科學家

    就讀培正小學三年級的郭穆謙，是本屆最年輕的小太空人，他二年級時亦曾參加小太空人比賽，可惜無法進入海選，他裝著哭樣答道︰「上次落選後，我真的哭了，真的很難過。」於是今年愈戰愈強，在作品中加入科學元素，製作出運用磁力及太陽能的飛船。穆謙從科學書及觀賞科幻電影擷取靈感，並期望與美國太空人互動、了解太空人真實生活，日後成為太空生物科學家。

    體能測試對穆謙而言最困難，一向體育成績較差的穆謙不但沒有放棄，反而星期一至五加緊游泳訓練，希望改善體能，克服弱項。到美國受訓時，穆謙最難忘是多軸椅，「初時轉是會頭暈，然後因為轉得太快，根本忘記了在轉動，模擬太空無重和倒轉迴旋狀態。」另一個則是G-Force Accelerator，穆謙被綁在一個長板上，整個人會被那個離心力向後扯，衝力大得會將面部表情扯後一樣，感覺真的有點難受。

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    穆謙從沒有學科的補習，只有參加reading club，類似一些英文書籍精讀，亦都有短期歷史課（介紹中外五位大帝，嘗試評價行為）。穆謙媽媽表示，自從小一開始已經不會檢查他的功課，所有任務由穆謙自行完成；小三開始嘗試放手幫助制定溫書計劃，但由穆謙主導完成，成績總算還可以。

    我們來自一個普通的家庭，有會犯錯的父母和百厭的孩子，但我們習慣是學習和坦誠溝通，閱讀和學習是終身事業。

    周駿騰媽媽表示兒子特別愛組裝LEGO和玩UNO，遊戲過程是最好的親子時光。（陳慧安攝）

    小太空人2024｜周駿騰 夢想成為太空工程師

    就讀天主教總堂區學校四年級的周駿騰，作品以LEGO方式展示火星的魅力，讓更多人了解關於火星的資訊，駿騰亦有拍片擔當聲音導航介紹火星。在多次遴選的過程，對於駿騰而言最具挑戰性，就在於高手雲集的場合，與參賽者互動過程令他察覺自身的不足，但他沒有氣餒，反而尋求老師的幫助繼續進修自己。

    在駿騰4歲的時候，曾有位大哥哥送了一本關於太空的書給他，讓他看到原來宇宙是這麼大，地球只是一粒金石，造就他想探索這個宇宙的秘密。駿騰的興趣是組裝LEGO，透過這個小太空計劃，讓他一步一步靠近夢想，他相信日後會有能力勝任太空工程的工作。

    8名當選小太空人赴美受訓。（陳慧安攝）

    駿騰媽媽表示，當他一年級的時候，發現他對數學特別有興趣，更稱數學可以讓他動腦筋，覺得很好玩。駿騰媽媽坦言沒有特別去培育他，只會買一些有關於太空的書籍，甚至他自己會上網搜尋這些東西，及會挑選一些關於太空的節目放給他看。

    此外，駿騰爸爸特別安排駿騰參加三項鐵人運動，因為爸爸覺得三項鐵人需要很多堅持和耐力，每一次比賽我們都會全家陪伴練習，有時更會一大早5時多就要起床陪他。在過往的比賽，巧合不是遇到黑雨、黃雨，就是雷暴警告，很多家長都選擇請假，但我們怎樣都要堅持參與，希望從而鍛鍊他的毅力。

    駿騰最愛組裝LEGO及玩UNO，這些都是我們最好的親子時光。

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